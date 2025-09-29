काय म्हणता? बदकांमध्येही असते इतकी 'फॅशन'? वाचा खास रंगीबेरंगी बदकांबद्दल

सकाळ डिजिटल टीम

रंगेबीरंगी बदक

तुम्ही आत्ता पर्यंत पांढरा बदक पाहिला आसेल पण रंगेबीरंगी आणि आकर्षक बदक तुम्ही कधी पाहिला आहे का? जाणून घ्या कोणते आहे हे बदक

मँडरीन बदक (Mandarin Duck)

हे जगातले सर्वात सुंदर बदक मानले जाते. या नराच्या पिसांवर हिरवा, जांभळा, निळा, नारंगी आणि पांढरा अशा अनेक रंगांचे तेजस्वी मिश्रण असते, ज्यामुळे ते 'जलीय इंद्रधनुष्य' म्हणून ओळखले जाते.

वूड बदक (Wood Duck):

उत्तर अमेरिकेमध्ये आढळणारे हे बदक मँडरीन बदकाप्रमाणेच रंगीत असते. त्याच्या डोक्यावर आणि मानेवर चकाकणारा हिरवा-जांभळा रंग आणि डोळ्याभोवती पांढरा पट्टा असतो, जो त्याला 'शाही' रूप देतो.

रंगांचा उद्देश

बदकांच्या नरांमध्ये (drakes) हे आकर्षक रंग मादीला (hen) आकर्षित करण्यासाठी विकसित झालेले असतात. जेवढे रंग जास्त, तेवढा तो नर बदक अधिक निरोगी मानला जातो.

रंगद्रव्य

काही बदकांच्या पिसांना येणारे पिवळे, नारंगी किंवा लाल रंग त्यांच्या खाण्यातून मिळणाऱ्या कॅरोटीनॉइड्स नावाच्या रंगद्रव्यांमुळे (pigments) येतात.

धातूचे तेज

बदकांच्या पिसांमध्ये असलेले काही रंग (उदा. हिरवा, निळा, जांभळा) पिगमेंटमुळे नसतात, तर पिसांच्या संरचनेमुळे प्रकाशाचे परावर्तन होऊन तयार होतात. याला चकाकी (Iridescence) म्हणतात, ज्यामुळे ते धातूचे असल्यासारखे चमकतात.

मादीचा रंग

आकर्षक नरांच्या तुलनेत, मादी बदकांचा रंग बहुतांशी फिकट तपकिरी (dull brown) असतो. हा रंग त्यांना घरट्यात असताना किंवा अंडी उबवताना शिकारींपासून लपण्यासाठी (camouflage) मदत करतो.

शिकाऱ्यांपासून संरक्षण

त्यांचे तेजस्वी रंग प्रजनन काळात मादीला आकर्षित करत असले तरी, हेच रंग त्यांना जलद गतीने पळताना किंवा झाडीत पटकन लपताना शिकाऱ्यांचे लक्ष विचलित (distract predators) करण्यासही मदत करतात.

जगाची विविधता

जगभरात १०० हून अधिक बदकांच्या प्रजाती आढळतात आणि त्यापैकी बहुतांश नरांमध्ये विविध प्रकारचे आकर्षक रंग आणि नक्षीकाम दिसून येते. प्रत्येक प्रजातीची 'फॅशन' निराळी असते!

