जगातील एकमेव पोपट, ज्याला उडताच येत नाही!

उडू न शकणारा पोपट

काकापो हा जगातील एकमेव पोपट आहे जो उडू शकत नाही आणि तो फक्त न्यूझीलंडमध्येच सापडतो.

रात्री सक्रिय राहणारा पक्षी

हा मोठा पक्षी रात्री सक्रिय असतो आणि रात्रीच अन्न शोधतो.

हिरवट शैवालासारखा रंग

याचे मऊ, शैवालासारखे हिरवे पिसारे जंगलात सुंदरपणे लपण्यासाठी सहाय्य करतात.

शक्तिशाली पाय व झाडांवर चढण्याची क्षमता

काकापो उडू शकत नसला तरी आपल्या ताकदवान पायांच्या साहाय्याने झाडांवर चढतो आणि खाली थोडे घसरत उतरतो.

विशेष कस्तुरीसारखा सुगंध

या पक्ष्याला इतर पक्ष्यांपेक्षा वेगळा असा मंद कस्तुरीसारखा सुगंध असतो.

नामशेष होण्याच्या मार्गावरील पक्षी

काकापो जवळजवळ नामशेष होण्याचे कारण अधिवासाचा नाश आणि शिकारी प्राणी होते.

संरक्षणाखालील दुर्मिळ प्रजाती

आता प्रत्येक काकापोचे बारकाईने निरीक्षण आणि संरक्षण केले जात असल्यामुळे त्यांची संख्या हळूहळू वाढत आहे.

