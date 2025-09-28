जगातील एकमेव पोपट, ज्याला उडताच येत नाही!

Anushka Tapshalkar
काकापो हा जगातील एकमेव पोपट आहे जो उडू शकत नाही आणि तो फक्त न्यूझीलंडमध्येच सापडतो.
हा मोठा पक्षी रात्री सक्रिय असतो आणि रात्रीच अन्न शोधतो.
याचे मऊ, शैवालासारखे हिरवे पिसारे जंगलात सुंदरपणे लपण्यासाठी सहाय्य करतात.
काकापो उडू शकत नसला तरी आपल्या ताकदवान पायांच्या साहाय्याने झाडांवर चढतो आणि खाली थोडे घसरत उतरतो.
या पक्ष्याला इतर पक्ष्यांपेक्षा वेगळा असा मंद कस्तुरीसारखा सुगंध असतो.
काकापो जवळजवळ नामशेष होण्याचे कारण अधिवासाचा नाश आणि शिकारी प्राणी होते.
आता प्रत्येक काकापोचे बारकाईने निरीक्षण आणि संरक्षण केले जात असल्यामुळे त्यांची संख्या हळूहळू वाढत आहे.
