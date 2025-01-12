मुलांच्या ओटीपोटात का दुखते ? जाणून 'घ्या' कारण

Aarti Badade

पाचक समस्या

अपचन, बद्धकोष्ठता, आतड्यांसंबंधी अडथळा आणि चिडचिड आंत्र सिंड्रोममुळे पोटात दुखणे होऊ शकते.

Stomach Pain | Sakal

संक्रमण

गॅस्ट्रोएन्टेरिटिस (पोट फ्लू), उलट्या आणि अतिसार यांसारखी लक्षणे. मूत्रपिंड किंवा मूत्राशयाचे संक्रमण.

Stomach Pain | Sakal

अन्न

जास्त खाल्यास किंवा अन्न विषबाधा झाल्यास त्रास होऊ शकतो.

Stomach Pain | Sakal

सेवन

दुग्धशर्करा, ग्लूटेन किंवा इतर खाद्यपदार्थांचे सेवन केले तर त्यामुळे सुद्धा त्रास होऊ शकतो.

Stomach Pain | Sakal

अपेंडिसायटिस

पोटाच्या मध्यभागी सुरू होणारी वेदना जी खालच्या उजव्या बाजूला पसरते. असे झाले तर तज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Stomach Pain | Sakal

मासिक पाळी

मुलींमध्ये मासिक पाळी सुरू होण्यापूर्वी पोटदुखी होऊ शकते.

Stomach Pain | sakal

ताणतणाव

मानसिक ताणामुळे मुलांना पोटदुखी होऊ शकते.

Stomach Pain | sakal

तज्ञ डॉक्टर

ओटीपोटात दुखण्याची कोणतीही लक्षण दिसली तर, तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Stomach Pain | Sakal

