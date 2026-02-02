आरोग्याचा शत्रू ठरू शकतात 'हे' रोजचे पदार्थ; थायरॉईड रुग्णांनी तर दोन हात लांबच रहा

Anushka Tapshalkar
थायरॉईड आणि आहाराचा थेट संबंध
थायरॉईडचा त्रास असणाऱ्यांमध्ये काही रोजच्या खाण्याच्या सवयी हार्मोन्सवर परिणाम करतात. चुकीचा आहार औषधांचा परिणामही कमी करू शकतो.
पांढरा ब्रेड
मैद्यापासून बनलेली पांढरी ब्रेड फायबरविरहित असते. रक्तातील साखर वाढवते आणि मेटाबॉलिझमवर ताण आणते. थायरॉईड असणाऱ्यांसाठी होल ग्रेन किंवा ग्लूटन-फ्री ब्रेड चांगला पर्याय आहे.
पोटॅटो चिप्स
चिप्समध्ये ट्रान्स फॅट्स आणि रिफाइंड तेल असते, जे आयोडीन शोषणात अडथळा आणते. वजन वाढण्याचा धोका वाढतो, जो आधीच कमी असलेल्या थायरॉईड कार्यक्षमतेसाठी हानिकारक आहे.
शेंगदाणे
शेंगदाण्यांमध्ये गोईट्रोजन्स असतात, जे थायरॉईड हार्मोन्स तयार होण्यावर परिणाम करतात. रोज शेंगदाणे किंवा पीनट बटर खाण्याऐवजी बदाम, अक्रोड अधिक सुरक्षित आहेत.
कोबी, ब्रोकली, फ्लॉवर
या भाज्यांमध्ये थायोसायनेट्स असतात, जे आयोडीनशी स्पर्धा करतात. मात्र वाफवून किंवा शिजवून खाल्ल्यास त्यांचा धोका कमी होतो.
कॉफी
थायरॉईडची औषधे घेतल्यानंतर लगेच कॉफी घेतल्यास औषधांचा परिणाम कमी होतो. औषध घेतल्यानंतर किमान 30–45 मिनिटे थांबणे आवश्यक आहे.
टोफू आणि सोयापदार्थ
सोयामधील आयसोफ्लेवोन्स थायरॉईड हार्मोन्सच्या निर्मितीत अडथळा आणू शकतात. पूर्णपणे टाळण्याऐवजी प्रमाण मर्यादित ठेवा आणि औषधांपासून काही तासांचे अंतर ठेवा.
अंडी, दूध, डाळी, कडधान्ये आणि सडपातळ मांसातून प्रोटीन घ्या आणि नियमित तपासणी करत राहा.
