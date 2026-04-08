केस गळतायत आणि कोरडे झालेत? शॅम्पू करताना ‘या’ सवयी त्वरित बदला

Aarti Badade

केसांच्या नुकसानाची छुपी कारणे

महागडे शॅम्पू वापरूनही केस गळत असतील किंवा निस्तेज दिसत असतील, तर तुमच्या केस धुण्याच्या पद्धतीत काहीतरी चूक होत आहे.

केसांचा प्रकार न ओळखणे

मैत्रिणीच्या सल्ल्यानुसार किंवा जाहिरात पाहून शॅम्पू खरेदी करू नका. तुमच्या केसांचा पोत (तेलकट किंवा कोरडा) ओळखूनच योग्य शॅम्पूची निवड करा.

रसायनांचा अतिवापर टाळा

शॅम्पू खरेदी करताना त्यातील घटकांची यादी तपासा. अति रसायने असलेले शॅम्पू टाळूचे नुकसान करतात; त्याऐवजी नैसर्गिक किंवा वनस्पतीजन्य घटकांना प्राधान्य द्या.

वारंवार केस धुण्याची चूक

जास्त शॅम्पू वापरल्याने किंवा रोज केस धुतल्याने केसांमधील नैसर्गिक तेल आणि ओलावा नष्ट होतो, परिणामी केस कोरडे आणि निर्जीव होतात.

टाळू स्वच्छ न करणे

शॅम्पू फक्त केसांच्या टोकांना लावू नका. धूळ आणि घाम टाळूवर साचतो, त्यामुळे बोटांच्या टोकांनी हलक्या हाताने टाळूला मसाज करत स्वच्छता करा.

कंडिशनर न वापरणे

शॅम्पू केसांची मुळे उघडतो, तर कंडिशनर त्यांना ओलावा देऊन संरक्षक कवच तयार करतो. शॅम्पू नंतर कंडिशनर लावणे कधीही विसरू नका.

योग्य सवयी, सुंदर केस!

केसांची काळजी घेण्यासाठी केवळ महागडी उत्पादने पुरेशी नाहीत, तर योग्य तंत्र वापरल्यास तुमचे केस पुन्हा चमकदार आणि मजबूत होऊ शकतात.

