जगातील अनोखा पक्षी ! सलग १० महिने हवेत उडतो, हवेतच झोपतो; जाणून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar
आपल्या पृथ्वीवर अनेक अत्यंत विलक्षण प्राणी आढळतात.
Bird That Flies For 10 Months
esakal
आपल्याला काही प्राण्यांची ओळख असली, तरी असे अनेक प्राणी आहेत ज्यांच्याबद्दल आपल्याला अजूनही माहीत नाही.
Bird That Flies For 10 Months
esakal
प्रत्येक सजीवामध्ये काही खास गुणधर्म आणि वैशिष्ट्ये असतात.
Bird That Flies For 10 Months
esakal
काही प्राणी इतके विलक्षण असतात की त्यांच्याबद्दल जाणून घेतल्यावर संपूर्ण जग थक्क होते.
Bird That Flies For 10 Months
esakal
या लेखामध्ये, आम्ही तुम्हाला अशा एका पक्ष्याबद्दल सांगणार आहोत, जो तुम्हाला नक्कीच थक्क करेल.
Bird That Flies For 10 Months
esakal
आयुष्यात तुम्ही अनेक प्रकारचे पक्षी पाहिले असतील किंवा त्यांच्याबद्दल ऐकले असेल.
Bird That Flies For 10 Months
esakal
पण, तुम्हाला अशा एका पक्ष्याबद्दल माहीत आहे का, जो सलग १० महिने हवेत उडत राहू शकतो?
Bird That Flies For 10 Months
esakal
या विलक्षण पक्ष्याला 'कॉमन स्विफ्ट' (Common Swift) असे म्हणतात. हा पक्षी हवेत उडत असतानाच कीटक पकडून आपले अन्न मिळवतो.
Bird That Flies For 10 Months
esakal
'कॉमन स्विफ्ट' पक्षी हवेत उडत असतानाच आपली झोपही पूर्ण करतो.
Bird That Flies For 10 Months
esakal
जगभरात लोकप्रिय असलेली जिन्स अमेरिकेत तयार का होत नाही? कारण जाणून बसेल धक्का !
American Made Jeans
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