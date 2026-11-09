जगातील अनोखा पक्षी ! सलग १० महिने हवेत उडतो, हवेतच झोपतो; जाणून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar

अद्भुत प्राणी

आपल्या पृथ्वीवर अनेक अत्यंत विलक्षण प्राणी आढळतात.

Bird That Flies For 10 Months

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esakal

अनेक पक्षी

आपल्याला काही प्राण्यांची ओळख असली, तरी असे अनेक प्राणी आहेत ज्यांच्याबद्दल आपल्याला अजूनही माहीत नाही.

Bird That Flies For 10 Months

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esakal

वैशिष्ट्ये

प्रत्येक सजीवामध्ये काही खास गुणधर्म आणि वैशिष्ट्ये असतात.

Bird That Flies For 10 Months

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esakal

असाधारण प्राणी

काही प्राणी इतके विलक्षण असतात की त्यांच्याबद्दल जाणून घेतल्यावर संपूर्ण जग थक्क होते.

Bird That Flies For 10 Months

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esakal

एक विलक्षण पक्षी

या लेखामध्ये, आम्ही तुम्हाला अशा एका पक्ष्याबद्दल सांगणार आहोत, जो तुम्हाला नक्कीच थक्क करेल.

Bird That Flies For 10 Months

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esakal

तुम्ही पाहिलेले पक्षी

आयुष्यात तुम्ही अनेक प्रकारचे पक्षी पाहिले असतील किंवा त्यांच्याबद्दल ऐकले असेल.

Bird That Flies For 10 Months

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esakal

सतत उडू शकणारा पक्षी

पण, तुम्हाला अशा एका पक्ष्याबद्दल माहीत आहे का, जो सलग १० महिने हवेत उडत राहू शकतो?

Bird That Flies For 10 Months

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esakal

'कॉमन स्विफ्ट'

या विलक्षण पक्ष्याला 'कॉमन स्विफ्ट' (Common Swift) असे म्हणतात. हा पक्षी हवेत उडत असतानाच कीटक पकडून आपले अन्न मिळवतो.

Bird That Flies For 10 Months

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esakal

आश्चर्यकारक गोष्ट

'कॉमन स्विफ्ट' पक्षी हवेत उडत असतानाच आपली झोपही पूर्ण करतो.

Bird That Flies For 10 Months

|

esakal

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esakal

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