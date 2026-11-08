जगभरात लोकप्रिय असलेली जिन्स अमेरिकेत तयार का होत नाही? कारण जाणून बसेल धक्का !

Yashwant Kshirsagar

जीन्सचा जन्म अमेरिकेत

जीन्सची पहिली जोडी अमेरिकेतच तयार झाली. एकेकाळी अमेरिका जगातील सर्वात मोठी डेनिम उत्पादक होती आणि सर्व कारखाने तिथेच होते.

American Made Jeans

|

esakal

जगभर पसरलेली क्रेझ

अमेरिकेत जीन्सची क्रेझ वाढली तसा हा ट्रेंड जगभर पसरला. इतर देशांतही डेनिम गिरण्या सुरू झाल्या आणि परदेशी उत्पादन झपाट्याने वाढले.

American Made Jeans

|

esakal

स्वस्त मजुरीची स्पर्धा

परदेशातील स्वस्त उत्पादन केंद्रांशी स्पर्धा करताना अमेरिकन गिरण्या हळूहळू बंद पडू लागल्या. मजुरी आणि एकूण खर्च कमी असलेल्या देशांकडे उत्पादन स्थलांतरित होऊ लागले.

American Made Jeans

|

esakal

आजची वस्तुस्थिती

आज एक-दोन अपवाद वगळता अमेरिकेतील जवळजवळ सर्व डेनिम गिरण्या बंद झाल्या आहेत. देशांतर्गत विकल्या जाणाऱ्या कपड्यांमध्ये अमेरिकन उत्पादनाचे प्रमाण २% पेक्षाही कमी आहे.

American Made Jeans

|

esakal

ओक्लाहोमातील शेवटचे शिवण

शॉनी शहरात Round House Jeans सारख्या काही मोजक्या कारखान्यांतून अजूनही “Made in USA” जीन्स तयार होतात. १००% अमेरिकन कापसापासून हाताने कापून शिवले जाते.

American Made Jeans

|

esakal

किंमत आणि नफा यांचे गणित

अमेरिकेत बनवलेली जीन्स सुमारे ७० डॉलर्सला विकली जाते, पण नफा फक्त ५% किंवा त्याहून कमी असतो. बांगलादेशात शिवल्या जाणाऱ्या (अमेरिकन कापसाच्याच) जीन्स ४० डॉलर्सला मिळतात आणि त्यातून जास्त नफा मिळतो.

American Made Jeans

|

esakal

कुशल कामगारांची टंचाई

अमेरिकेत आता अनुभवी शिवणकामगार मिळणे कठीण झाले आहे. नवीन कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीपासून प्रशिक्षण द्यावे लागते आणि ते पूर्ण कुशल होण्यास महिने किंवा वर्षेही लागतात.

American Made Jeans

|

esakal

उच्च वेतन आणि कमी मार्जिन

स्थानिक कामगारांना जास्त वेतन द्यावे लागते. त्यामुळे अमेरिकेत शिवलेल्या जीन्सची किरकोळ किंमत आयात केलेल्या जीन्सपेक्षा खूप जास्त पडते.

American Made Jeans

|

esakal

ग्राहकांची पसंती बदलली

“Made in USA” लेबल आता अनेकांना ‘जास्त किंमत’ असाच वाटतो. त्याच ब्रँडच्या परदेशात बनवलेल्या जीन्स तितक्याच चांगल्या दर्जाच्या असूनही स्वस्त मिळतात

American Made Jeans

|

esakal

उत्पादन जगभर स्थलांतरित

लीव्हीज, रॅंगलर आणि इतर मोठ्या ब्रँड्सनी उत्पादन मेक्सिको, भारत, चीन आणि बांगलादेशसारख्या देशांत हलवले. अस्सल अमेरिकन शैलीतील जीन्स आता अमेरिकेच्या भूमीबाहेर तयार होतात.

American Made Jeans

|

esakal

रावणाच्या सासरी आजही साजरी होत नाही दिवाळी, काय आहे कारण ?

Diwali Mourning Jodhpur

|

esakal

येथे क्लिक करा