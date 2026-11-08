जगभरात लोकप्रिय असलेली जिन्स अमेरिकेत तयार का होत नाही? कारण जाणून बसेल धक्का !

Yashwant Kshirsagar
जीन्सची पहिली जोडी अमेरिकेतच तयार झाली. एकेकाळी अमेरिका जगातील सर्वात मोठी डेनिम उत्पादक होती आणि सर्व कारखाने तिथेच होते.
American Made Jeans
esakal
अमेरिकेत जीन्सची क्रेझ वाढली तसा हा ट्रेंड जगभर पसरला. इतर देशांतही डेनिम गिरण्या सुरू झाल्या आणि परदेशी उत्पादन झपाट्याने वाढले.
American Made Jeans
esakal
परदेशातील स्वस्त उत्पादन केंद्रांशी स्पर्धा करताना अमेरिकन गिरण्या हळूहळू बंद पडू लागल्या. मजुरी आणि एकूण खर्च कमी असलेल्या देशांकडे उत्पादन स्थलांतरित होऊ लागले.
American Made Jeans
esakal
आज एक-दोन अपवाद वगळता अमेरिकेतील जवळजवळ सर्व डेनिम गिरण्या बंद झाल्या आहेत. देशांतर्गत विकल्या जाणाऱ्या कपड्यांमध्ये अमेरिकन उत्पादनाचे प्रमाण २% पेक्षाही कमी आहे.
American Made Jeans
esakal
शॉनी शहरात Round House Jeans सारख्या काही मोजक्या कारखान्यांतून अजूनही “Made in USA” जीन्स तयार होतात. १००% अमेरिकन कापसापासून हाताने कापून शिवले जाते.
American Made Jeans
esakal
अमेरिकेत बनवलेली जीन्स सुमारे ७० डॉलर्सला विकली जाते, पण नफा फक्त ५% किंवा त्याहून कमी असतो. बांगलादेशात शिवल्या जाणाऱ्या (अमेरिकन कापसाच्याच) जीन्स ४० डॉलर्सला मिळतात आणि त्यातून जास्त नफा मिळतो.
American Made Jeans
esakal
अमेरिकेत आता अनुभवी शिवणकामगार मिळणे कठीण झाले आहे. नवीन कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीपासून प्रशिक्षण द्यावे लागते आणि ते पूर्ण कुशल होण्यास महिने किंवा वर्षेही लागतात.
American Made Jeans
esakal
स्थानिक कामगारांना जास्त वेतन द्यावे लागते. त्यामुळे अमेरिकेत शिवलेल्या जीन्सची किरकोळ किंमत आयात केलेल्या जीन्सपेक्षा खूप जास्त पडते.
American Made Jeans
esakal
“Made in USA” लेबल आता अनेकांना ‘जास्त किंमत’ असाच वाटतो. त्याच ब्रँडच्या परदेशात बनवलेल्या जीन्स तितक्याच चांगल्या दर्जाच्या असूनही स्वस्त मिळतात
American Made Jeans
esakal
लीव्हीज, रॅंगलर आणि इतर मोठ्या ब्रँड्सनी उत्पादन मेक्सिको, भारत, चीन आणि बांगलादेशसारख्या देशांत हलवले. अस्सल अमेरिकन शैलीतील जीन्स आता अमेरिकेच्या भूमीबाहेर तयार होतात.
American Made Jeans
esakal
Diwali Mourning Jodhpur
esakal