पित्ताशयात खडा असण्याचे 'हे' संकेत दुर्लक्ष करू नका!

Aarti Badade

पित्ताशयातील खडे म्हणजे काय?

पित्ताशयात साठलेल्या पाचक रसाचे स्फटिकीकरण होऊन खडे तयार होतात. अनेकदा सुरुवातीला याची लक्षणे जाणवत नाहीत, पण दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते.

Gallstones symptoms

|

Sakal

उजव्या बाजूला तीव्र वेदना

पोटाच्या वरच्या उजव्या भागात, बरगडीच्या खाली अचानक आणि तीव्र वेदना होणे हे पित्ताशयातील खड्याचे मुख्य लक्षण आहे.

जेवणानंतर होणारा त्रास

जड किंवा चरबीयुक्त जेवणानंतर पित्ताशयावर दाब येतो, ज्यामुळे पोटात दुखून अस्वस्थ वाटू लागते.

मळमळ आणि उलट्या

पोटदुखीसोबतच सतत मळमळणे किंवा उलट्या होणे हे शरीराने दिलेले धोक्याचे संकेत असू शकतात.

संसर्गामुळे येणारा ताप

जर खड्यामुळे पित्ताशयात संसर्ग (Infection) झाला असेल, तर थंडी वाजून ताप येण्याची शक्यता असते.

कावीळ आणि मूत्राचा रंग बदलणे

खडा पित्तनलिकेत अडकल्यास डोळे आणि त्वचा पिवळी पडते (कावीळ) आणि लघवीचा रंग चहासारखा गडद होऊ शकतो.

पाठीत आणि खांद्यात वेदना

कधीकधी पोटातील ही वेदना उजव्या खांद्यापर्यंत किंवा पाठीच्या मध्यभागापर्यंत पसरते. असा त्रास झाल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

