Commonwealth Games चा इतिहास: भारताने कधी जिंकले होते पहिले पदक?

Pranali Kodre

Commonwealth Games

फिफा वर्ल्ड कप संपला आता सुरू होतोय कॉमनवेल्थ गेम्सचा अर्थात राष्ट्रकुल स्पर्धेचा थरार.

Commonwealth Games History

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Sakal

ऑलिम्पिकनंतरची दुसरी सर्वात मोठी स्पर्धा

दर ४ वर्षांनी खेळवली जाणारी ही स्पर्धा ऑलिम्पिकनंतरची ही जगातील दुसरी सर्वात मोठी मल्टिनॅशनल स्पर्धा आहे, ज्यात राष्ट्राकुल संघटनेचे सदस्य असलेले देश भाग घेतात.

Commonwealth Games History

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Sakal

ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग

यातील बहुतांश देश हे भूतकाळात ब्रिटिश साम्राज्याचे भाग किंवा वसाहती राहिलेले देश असून ज्यात भारताचाही समावेश आहे.

Commonwealth Games History

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Sakal

मुख्य उद्देश

त्यामुळेच ब्रिटिश साम्राज्यापासून स्वतंत्र झालेल्या देशांमध्ये एकमेकांशी सलोखा, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि शांतता टिकवून ठेवणे हा या स्पर्धेचा मुख्य उद्देश असल्याने त्याला फेंड्रली गेम्स असंही म्हटलं जातं.

Commonwealth Games History

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Sakal

पहिली स्पर्धा

१९३० मध्ये कॅनडातल हॅमिल्टन येथे ही स्पर्धा पहिल्यांदा झाली.

Commonwealth Games History

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Sakal

नाव

सुरुवातीला ब्रिटिश एम्पायर गेम्स असं नाव होतं. पण नंतर १९७८ मध्ये या स्पर्धेचं नाव अधिकृतपणे कॉमनवेल्थ गेम्स करण्यात आलं.

Commonwealth Games History

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Sakal

पॅराऍथलिट्सलाही महत्त्व

विशेष म्हणजे कॉमनवेल्थ गेम्स अशी एक स्पर्धा आहे, जिथे पॅराऍथलिट्सला क्रीडा प्रकारांसह मुख्य स्पर्धेतच पूर्ण स्थान दिलं जातं.

Commonwealth Games History

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Sakal

भारताचा पहिला सहभाग

भारतानं १९३४ मध्ये झालेल्या दुसऱ्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेत पहिल्यांदा सहभाग घेतलेला.

Commonwealth Games History

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Sakal

India's 1st Medal

राशिद अन्वर यांनी १९३४ साली कुस्तीमध्ये भारतासाठी या स्पर्धेत पहिलं ब्राँझ मेडल जिंकलेलं.

Rashid Anwar

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Sakal

२०१० मध्ये भारतात आयोजन

भारतात २०१० मध्ये कॉमनवेल्थ गेम्सचं यशस्वी आयोजनही झालं होतं.

Commonwealth Games History

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Sakal

२०२६ स्पर्धा ग्लासगोला

आता ग्लासगोला २३ जुलैपासून यंदाची कॉमनवेल्थ गेम्स खेळवली जाणार आहे, ज्यात भारताचे १२६ खेळाडू सहभागी होत आहेत.

Commonwealth Games History

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Sakal

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Rohit Sharma

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Sakal

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