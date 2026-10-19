भारतात Condomवर किती GST घेतला जातो?

Vinod Dengale
तुम्हाला माहितच आहे की आपल्या दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तू आणि सेवांवर सरकारकडून GST आकारला जातो.
Condom GST Rate
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मात्र कंडोम खरेदी करताना किती GST द्यावा लागतो, याचा कधी विचार केला आहे का?
Condom
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तुम्हाला विश्वास बसणार नाही भारतात कंडोमवर 0% GST घेतला जातो.
0% GST Condom
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याचाच अर्थ भारतात कंडोम खरेदी करणे पूर्णतः टॅक्स फ्री आहे.
Condom Tax Free
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सरकारने आरोग्य आणि कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने कंडोमला 0% टॅक्स स्लॅब मध्ये ठेवले आहे.
condom GST exemption
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कंडोम HSN कोड 40141010 अंतर्गत येतो.
Condom code
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2025 मध्ये GST दरांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले होते मात्र त्या बदलांनंतरही कंडोमवरील GST दर शून्यच ठेवण्यात आला.
0% Tax
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