जेवणानंतर गोड खाणं आरोग्यासाठी का फायदेशीर?

Vinod Dengale
जेवणानंतर गोड खाण्याची अनेकांना सवय असते. पण रिकाम्या पोटी गोड खाण्यापेक्षा जेवणानंतर खाणं कसं वेगळं ठरू शकतं?
You Eat Sweets After Lunch or Dinner?
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रिकाम्या पोटी गोड खाल्ल्याने रक्तातील साखर वेगाने वाढू शकते. त्यामुळे गोड खाण्याची वेळ आणि प्रमाण महत्त्वाचं ठरतं.
eating sweets on an empty stomach
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जेवणातील फायबर, प्रोटीन आणि फॅटमुळे साखरेचं शोषण तुलनेने हळू होऊ शकतं. मात्र, रक्तातील साखर वाढणारच नाही, याची खात्री नसते.
proper meal
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जेवणानंतर गोड खायचं असल्यास कमी प्रमाणात खा. वारंवार आणि जास्त साखर खाणं टाळणं आरोग्यासाठी महत्त्वाचं आहे.
balanced meal
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तज्ज्ञांच्या मते, गोड पूर्णपणे बंद करण्यापेक्षा त्याचं प्रमाण आणि खाण्याच्या सवयींकडे लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे.
doctor advice
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मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी गोड खाण्याबाबत विशेष काळजी घ्यावी. स्वतःच्या रक्तातील साखरेनुसार डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
blood sugar spike after eating sweets
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जेवणानंतर गोड खाणं प्रत्येकासाठी फायदेशीरच असेल असं नाही. एकूण साखरेचं प्रमाण, आहार आणि आरोग्याची स्थिती यांना अधिक महत्त्व आहे.
important
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