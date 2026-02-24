ध्यान करताना डोक्यात विचारांची गर्दी होतेय? कदाचित तुम्ही करताय ‘या’ चुका

Anushka Tapshalkar

ध्यान म्हणजे काय?

ध्यान म्हणजे मन शांत ठेवण्याचा मानसिक व्यायाम; विचार ओळखूनही त्यांना चिकटून न राहण्याची कला.

विचार येणं चूक नाही

ध्यानात सुरुवातीला विचार येतातच; पण नियमित सरावात मन हळूहळू स्थिर व्हायला हवं.

चुकीची बसण्याची ठेवण

अयोग्य पोस्चरमुळे शरीर त्रास देतं आणि लक्ष सतत भंगतं. म्हणून आसन महत्त्वाचं.

शरीर आधी तयार हवं

भगवद्गीता आणि योगसूत्रांनुसार ध्यानापूर्वी आसन आवश्यक—शरीर अडथळा ठरू नये म्हणून.

जड/प्रक्रियायुक्त आहाराचा परिणाम

आयुर्वेदानुसार सात्त्विक (हलका, शुद्ध) आहार मन ध्यानासाठी तयार करतो; जड अन्न मन ढवळतं.

निरीक्षक न बनणं ही मोठी चूक

विचारांमध्ये अडकू नका; त्यांना येऊ-द्या, जाऊ-द्या. ध्यान म्हणजे निरीक्षणाची अवस्था.

शिस्त आणि समज आवश्यक

पतंजली यांच्या मते शरीर, इंद्रिये आणि मनावर नियंत्रण हीच ध्यानाची दिशा—नियमितता ठेवा, परिणाम दिसतील.

