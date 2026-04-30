सारखा पोटात गॅस होतोय? पचनक्रिया सुधारण्यासाठी 'या' सवयी आजच सोडा!

Aarti Badade

निरोगी पचन म्हणजे निरोगी शरीर

तुमच्या दैनंदिन जीवनातील काही वाईट सवयींमुळे पचनसंस्थेचे गंभीर नुकसान होऊ शकते, ज्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

जंक फूड आणि मसालेदार पदार्थांचा त्याग

जास्त प्रमाणात तेलकट, मसालेदार आणि जंक फूड खाणे पचनासाठी हानिकारक ठरू शकते.

प्रक्रिया केलेल्या अन्नामुळे बद्धकोष्ठता

जास्त तळलेले आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ खाल्ल्याने पचनक्रिया मंदावते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास होऊ शकतो.

जेवणानंतर लगेच झोपणे टाळा

रात्री जेवल्याबरोबर लगेच झोपल्याने आम्लपित्त (Acidity) आणि अपचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात.

थंड पदार्थांचा पचनावर होणारा परिणाम

खूप थंड पाणी पिण्यामुळे पाचक एन्झाइम्सच्या कार्यक्षमतेवर वाईट परिणाम होऊन पचन बिघडू शकते.

भरपूर पाणी पिणे आहे आवश्यक

शरीरात पाण्याच्या कमतरतेमुळे बद्धकोष्ठता आणि गॅसचा त्रास होतो, त्यामुळे दिवसभर भरपूर पाणी प्यावे.

कॅफीन आणि अल्कोहोल

जास्त प्रमाणात कॅफीन आणि अल्कोहोलचे सेवन केल्याने ॲसिडिटी व पोटदुखीसारख्या गंभीर समस्या निर्माण होतात.

योगा की प्लँक? पोटाचा घेर कमी करण्यासाठी बेस्ट काय? जाणून घ्या

Yoga vs Plank Lose Belly Fat

|

Sakal

येथे क्लिक करा