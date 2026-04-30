योगा की प्लँक? पोटाचा घेर कमी करण्यासाठी बेस्ट काय? जाणून घ्या

Aarti Badade
पोटाचा घेर कमी करण्यासाठी प्लँक आणि योगासने हे दोन्ही प्रकार अत्यंत फायदेशीर मानले जातात.
Yoga vs Plank Lose Belly Fat
Sakal
प्लँकमुळे पोटाचे स्नायू बळकट होतात आणि पोटावरील साचलेली चरबी वेगाने जाळण्यास मदत होते.
योगामुळे शरीराची लवचिकता वाढते, पचन सुधारते आणि मानसिक ताण कमी होऊन वजन नियंत्रणात राहते.
कुंभकासन (Plank Pose) आणि नौकासन (Boat Pose) केल्याने पोटावर थेट ताण येऊन स्नायू मजबूत होतात.
भुजंगासनामुळे पोटाचे स्नायू ताणले जातात, तर त्रिकोणासनामुळे कंबरेच्या बाजूची चरबी कमी होण्यास मदत होते.
नियमित सूर्यनमस्कार घातल्याने संपूर्ण शरीराची हालचाल होऊन जलद गतीने चरबी जाळण्यास मदत होते.
सर्वोत्तम परिणामांसाठी किमान ३-४ महिने नियमित सरावासोबतच पौष्टिक आणि संतुलित आहार घेणे आवश्यक आहे.
Moringa leaves for diabetes control
Sakal