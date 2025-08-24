सतत कणकणी येऊन आजारी पडताय? मग खा रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे 'हे' 3 पदार्थ..

Saisimran Ghashi

रोगप्रतिकारक शक्तीचे महत्त्व

मजबूत रोगप्रतिकारक शक्ती वारंवार आजारी पडण्यापासून संरक्षण करते.

व्हिटॅमिन सी चे फायदे

व्हिटॅमिन सी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी सर्वात प्रभावी आहे

संत्र्यांचा उपयोग

संत्री, हंगामी फळे आणि किवीमध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते

लिंबूचे गुणधर्म

लिंबू व्हिटॅमिन सीचा उत्तम स्रोत असून रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते.

बेरी फळांचे फायदे

स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी आणि रास्पबेरीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स पेशींचे संरक्षण करतात

हिरव्या भाज्यांचा समावेश

पालक आणि केलमध्ये व्हिटॅमिन ए, सी आणि लोह रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात.

शिमला मिरचीचे लाभ

रंगीत शिमला मिरचीमध्ये व्हिटॅमिन सी पेशींचे कार्य सुधारते आणि जळजळ कमी करते.

निरोगी शरीरासाठी आहार

हे पदार्थ नियमित आहारात समाविष्ट करून रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवा.

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

