Dates & Milk : ठरवून २१ दिवस खजूर आणि दुधाचे सेवन करा, अन् पाहा कमाल

Sandeep Shirguppe
खजूर आणि दूध एकत्र पिण्याचे अनेक फायदे आहेत. हे मिश्रण ऊर्जेसोबत अनेक घटक मिळतात.
खजूरमध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी मदत करतात.
खजूर नैसर्गिक साखरेचा स्रोत असल्याने, ते दुधासोबत प्यायल्यास शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते.
खजूरमध्ये फायबर असते आणि दुध पचनसंस्थेला शांत करते, ज्यामुळे पचनक्रिया सुधारते.
खजूर आणि दूध दोन्ही कॅल्शियमचा चांगला स्रोत आहेत. खजूरातील मॅग्नेशियम कॅल्शियमला पूरक ठरते, ज्यामुळे हाडे आणि दातांचे आरोग्य सुधारते.
दुधामध्ये असलेले ट्रिप्टोफॅन झोप सुधारण्यास मदत करते आणि खजूरसोबत घेतल्यास शांत आणि गाढ झोप लागते.
या मिश्रणात प्रथिने, जीवनसत्त्वे (A, B, C, E) आणि खनिजे भरपूर प्रमाणात असल्याने, ते शरीरातील अशक्तपणा दूर करण्यास मदत करते.
दुधामध्ये प्रथिने आणि निरोगी चरबी असते, तर खजूरमध्ये कॅलरीज असतात, ज्यामुळे हे मिश्रण निरोगी वजन वाढवण्यासाठी एक चांगला पर्याय आहे.
