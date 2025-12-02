प्रत्येक विधीत तांदूळच का वापरतात? काय आहे पूर्वीपासूनचे महत्त्व?

Aarti Badade

तांदूळ : अखंडतेचे संकेत

तांदळाचा दाणा (Rice Grain) कायम अखंडतेचे (Integrity) संकेत देतो, जो विकासाचे (Development) प्रतीक आहे.

समृद्धी आणि पवित्रता

पूजाअर्चेदरम्यान तांदूळ हे शुभसूचक प्रतीक असून, समृद्धी (Prosperity) आणि पवित्रतेचे (Purity) प्रतीक मानले जाते.

भक्ती आणि आशीर्वाद

तांदूळ देवदेवतांप्रती भक्ती आणि उत्पत्तीच्या आशीर्वादाचे (Blessings) प्रतिनिधीत्व करतो.

गव्हाचा वापर

गव्हाचा वापर (Wheat Usage) हा दैनंदिन जीवनातील (Daily Life) अन्नपदार्थांसाठी केला जातो.

शुद्ध स्वरूप

गव्हाचे पीठ (Wheat Flour) झाल्यावर त्याची मूळ संरचना बदलते, पण तांदूळ नैसर्गिक (Natural) आणि शुद्ध रूपात राहतो.

अध्यात्मिक प्रतीक

तांदूळ त्याच्या शुद्ध स्वरूपामुळे (Pure Form) अध्यात्मिकता (Spirituality) आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक ठरतो.

प्राधान्य

याच कारणामुळे धार्मिक विधींमध्ये आणि नवरात्रोत्सवापासून (Navratri) अक्षता म्हणून तांदळाला (Rice) प्राधान्य दिले जाते.

