प्रत्येक विधीत तांदूळच का वापरतात? काय आहे पूर्वीपासूनचे महत्त्व?

Aarti Badade
तांदळाचा दाणा (Rice Grain) कायम अखंडतेचे (Integrity) संकेत देतो, जो विकासाचे (Development) प्रतीक आहे.
Akshata tandul in Puja
Sakal
पूजाअर्चेदरम्यान तांदूळ हे शुभसूचक प्रतीक असून, समृद्धी (Prosperity) आणि पवित्रतेचे (Purity) प्रतीक मानले जाते.
Akshata tandul in Puja
Sakal
तांदूळ देवदेवतांप्रती भक्ती आणि उत्पत्तीच्या आशीर्वादाचे (Blessings) प्रतिनिधीत्व करतो.
Akshata tandul in Puja
Sakal
गव्हाचा वापर (Wheat Usage) हा दैनंदिन जीवनातील (Daily Life) अन्नपदार्थांसाठी केला जातो.
Akshata tandul in Puja
Sakal
गव्हाचे पीठ (Wheat Flour) झाल्यावर त्याची मूळ संरचना बदलते, पण तांदूळ नैसर्गिक (Natural) आणि शुद्ध रूपात राहतो.
Akshata tandul in Puja
Sakal
तांदूळ त्याच्या शुद्ध स्वरूपामुळे (Pure Form) अध्यात्मिकता (Spirituality) आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक ठरतो.
Akshata tandul in Puja
Sakal
याच कारणामुळे धार्मिक विधींमध्ये आणि नवरात्रोत्सवापासून (Navratri) अक्षता म्हणून तांदळाला (Rice) प्राधान्य दिले जाते.
Akshata tandul in Puja
Sakal
Ancient Dal Recipe
Sakal