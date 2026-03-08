अचानक वाढलेली रक्तातील साखर कशी नियंत्रणात आणावी?

Aarti Badade
मिठाई खाल्ल्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी (Blood Sugar) अचानक वाढू शकते.
साखरेची नेमकी स्थिती समजून घेण्यासाठी सर्वात आधी 'फास्टिंग' आणि 'पोस्ट प्रांडियल' (जेवणानंतरची) चाचणी करून घ्या.
साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आहारात दलिया, ओट्स आणि हिरव्या पालेभाज्यांसारख्या 'लो ग्लायसेमिक' पदार्थांचा समावेश करा.
पुरेसे पाणी प्यायल्याने मूत्रपिंडाद्वारे शरीरातील अतिरिक्त ग्लुकोज बाहेर टाकण्यास मोठी मदत होते.
थंड पेये, सोडा आणि पॅकेटमधील ज्यूस पिणे बंद करा, कारण यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण वेगाने वाढते.
डॉक्टरांनी दिलेला औषधांचा डोस किंवा इन्सुलिन कधीही चुकवू नका आणि स्वतःहून डोसमध्ये कोणताही बदल करू नका.
शुगर कंट्रोल करण्यासाठी मेथी दाणे किंवा दालचिनीचे पाणी यांसारखे घरगुती उपाय अत्यंत प्रभावी ठरतात.
जेवणात भरपूर कोशिंबीर आणि फायबरयुक्त पदार्थांचा वापर केल्याने साखरेचे पचन संथ गतीने होते आणि आरोग्य सुधारते.
