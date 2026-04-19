मधुमेहावर मात करण्यासाठी इतके मिनिटे करा व्यायाम!

Aarti Badade
भारतात मधुमेहाचे रुग्ण वेगाने वाढत आहेत. मधुमेहाचे निदान झाल्याबरोबर रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे.
Blood sugar control exercise
Sakal
प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीने आठवड्यातून किमान १५० ते ३०० मिनिटे व्यायाम करायला हवा. म्हणजेच, आठवड्यातील ५ दिवस दररोज ३० ते ६० मिनिटे व्यायामासाठी देणे फायद्याचे ठरते.
व्यायामामुळे केवळ वजन कमी होत नाही, तर हृदयाची आणि फुफ्फुसांची कार्यक्षमता वाढते. शरीरातील प्रत्येक पेशीला पुरेसा प्राणवायू मिळतो, ज्यामुळे झोप सुधारते.
व्यायामासाठी जिममध्ये जाण्याची गरज नाही. कामाच्या ठिकाणी किंवा घरी बसल्या-बसल्या पायांच्या, हातांच्या आणि खांद्यांच्या हालचाली करा. चालणे किंवा स्ट्रेचिंग करा.
आंघोळ बसून करा, चहा घेतल्यानंतर थोडे स्ट्रेचिंग करणे किंवा भिंतीचा आधार घेऊन 'पुशअप्स' काढणे यांसारखे सोपे प्रकार तुम्ही करू शकता. जेवणानंतर १००० पावले चालणे.
व्यायामासोबत योगासने केल्यास शरीराची लवचिकता वाढते. नियमित सूर्यनमस्कार घालणाऱ्या व्यक्तींचा शारीरिक तोल (Balance) उत्तम राहतो आणि स्नायूंची ताकद वाढते.
व्यायाम करण्यासाठी महागड्या उपकरणांची गरज नाही. घरातील खुर्ची, भिंत, जिन्याचा जिना किंवा चक्क एक लिटर पाण्याच्या बाटलीचा वापर करून व्यायाम करू शकता.
