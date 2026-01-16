थंडीत बीपी वाढतोय? रोजच्या आहारात ‘या’ 6 गोष्टी खा अन् रक्तदाब ठेवा कंट्रोलमध्ये!

Aarti Badade
थंड हवेमुळे शरीरातील रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात, ज्यामुळे हिवाळ्यात रक्तदाब वाढण्याचा धोका अधिक असतो.
रोजच्या आहारात लसणाचा समावेश केल्याने रक्तप्रवाह सुधारतो आणि उच्च रक्तदाब नैसर्गिकरित्या कमी होण्यास मदत होते.
पालक आणि मेथी यांसारख्या भाज्यांमध्ये भरपूर पोटॅशियम असते, जे शरीरातील रक्तदाब संतुलित राखण्यासाठी प्रभावी ठरतात.
अक्रोड आणि बदाम यांसारख्या सुक्या मेव्यामध्ये 'हेल्दी फॅट्स' असतात, जे हृदयाचे आरोग्य जपण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहेत.
सफरचंद, संत्री आणि डाळिंब यांमधील अँटिऑक्सिडंट्स रक्तवाहिन्या लवचिक ठेवतात आणि बीपी नियंत्रणात ठेवतात.
अळशीच्या बिया आणि ओमेगा-३ युक्त पदार्थ शरीरातील सूज कमी करून ब्लड प्रेशर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात.
योग्य आहारासोबतच नियमित हलका व्यायाम आणि मिठाचे मर्यादित सेवन हिवाळ्यात तुमचे हृदय सुरक्षित ठेवेल.
