‘रेड सुपरफूड’ बीटचा स्मार्ट वापर करा! पद्धत बदलली तर फायदे होतील दुप्पट

Aarti Badade
बीटमध्ये लोह, फोलेट आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात, जे शरीराला आतून मजबूत आणि ऊर्जावान बनवतात.
Beetroot benefits Marathi
Sakal
आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, बीट सॅलड म्हणून कच्चे खाणे हा पूर्ण पोषण मिळवण्यासाठी सर्वात उत्तम पर्याय आहे.
Beetroot benefits Marathi
Sakal
कच्चे बीट खाल्ल्याने त्यातील अत्यावश्यक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे नष्ट न होता शरीराला थेट मिळतात.
Beetroot benefits Marathi
Sakal
बीट सॅलडमध्ये लिंबू आणि थोडे खडे मीठ घातल्यास चव वाढते आणि पचनाची प्रक्रियाही सुलभ होते.
Beetroot benefits Marathi
Sakal
जर तुम्हाला रस आवडत असेल, तर सकाळी रिकाम्या पोटी बीटाचा रस पिणे आरोग्यासाठी अत्यंत प्रभावी मानले जाते.
Beetroot benefits Marathi
Sakal
बीटाच्या रसात गाजर, आवळा आणि आले मिसळल्याने शरीर विषमुक्त (Detox) होते आणि रक्ताची कमतरता दूर होते.
Beetroot benefits Marathi
Sakal
बीटमधील फायबरमुळे पोट बराच काळ भरलेले राहते, ज्यामुळे वजन नियंत्रित ठेवण्यास मोठी मदत मिळते.
Beetroot benefits Marathi
Sakal
रात्री बीट खाल्ल्याने गॅस किंवा पोट फुगण्याचा त्रास होऊ शकतो, त्यामुळे दुपारच्या जेवणात बीट खाणे कधीही चांगले!
Beetroot benefits Marathi
Sakal
Oats recipe for Weight Loss
Sakal