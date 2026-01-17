डायबिटीजला करा गुडबाय! घरच्या घरी शुगर नियंत्रणात ठेवणाऱ्या खास बिया

Aarti Badade

आहाराचे महत्त्व

डायबिटीजमध्ये रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यासाठी औषधांइतकीच योग्य आहाराची भूमिका महत्त्वाची असते.

बियांमधील 'प्रोटिन'ची शक्ती

डायबिटीज तज्ज्ञ यांच्या मते, बियांमध्ये प्रोटिनचे प्रमाण जास्त असते, जे शरीरासाठी अत्यंत ताकदवर ठरते.

मर्यादेत सेवन करा

बिया आरोग्यासाठी चांगल्या असल्या तरी त्या जास्त खाऊ नयेत; भोपळ्याच्या बिया सूर्यफुलाच्या बिया,चिया सीड्स ,अळशीच्या बिया,तीळ ,सब्जा ,कलोंजी ,डाळिंबाच्या या बिया दिवसाला फक्त एक चमचा आलटून-पालटून खाणे पुरेसे आहे.

मीठ आणि रोस्टिंग

नेहमी भाजलेल्या (Roasted) बिया खाण्यास प्राधान्य द्या, मात्र जास्त मीठ असलेल्या किंवा नमकीन बिया खाणे टाळावे.

खाण्याची सोपी पद्धत

तुम्ही या बिया जवसाच्या चटणीत मिक्स करून किंवा सॅलड आणि स्मूथीमध्ये वरून टाकून (Top-up) खाऊ शकता.

माऊथ फ्रेशनर म्हणून वापर

बडीशेपमध्ये या बिया मिक्स करून खाणे हा देखील एक उत्तम पर्याय आहे, ज्यामुळे चव आणि आरोग्य दोन्ही मिळते.

प्रोटिन आणि हेल्दी फॅट्स

बियांतून मुबलक प्रोटिन आणि मिनरल्स मिळतात, तर ड्रायफ्रूट्समधून शरीराला आवश्यक असलेले 'हेल्दी फॅट्स' मिळतात.

रक्तातील साखरेवर नियंत्रण

नियमितपणे योग्य प्रमाणात बियांचे सेवन केल्यास रक्तातील साखरेची पातळी (Blood Sugar) स्थिर राहण्यास मदत होते.

