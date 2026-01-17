लिव्हर डिटॉक्स, हृदय मजबूत! कोलेस्ट्रॉल कमी करणारा ‘या’ भाजीचा ज्यूस ठरतोय रामबाण उपाय!

Aarti Badade

लिव्हर आणि हृदय

चुकीच्या जीवनशैलीमुळे लिव्हर आणि हृदयावर होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी 'कारल्याचा ज्यूस' हा उत्तम उपाय आहे.

विषारी पदार्थ

कारल्याचा रस लिव्हरमधील विषारी पदार्थ बाहेर पडून 'फॅटी लिव्हर'चा धोका कमी होतो.

कोलेस्ट्रॉल

हा रस रक्तातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करून हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतो.

मधुमेह

मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी हा रस रक्तातील साखर नैसर्गिकरित्या नियंत्रित करण्याचा एक सोपा मार्ग आहे.

पचनशक्ती

पचनशक्ती वाढवून शरीरातील अतिरिक्त चरबी जाळण्यासाठी कारल्याचा रस अत्यंत प्रभावी ठरतो.

जीवनसत्त्व

जीवनसत्त्व अ, क आणि पोटॅशियमने समृद्ध असलेले हे पेय शरीराला आतून मजबूत बनवते.

रिकाम्या पोटी

निरोगी आयुष्यासाठी सकाळी रिकाम्या पोटी या आरोग्यदायी पेयाचे सेवन करा आणि फिट राहा!

सल्ला

आहारात कोणताही बदल करण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक घ्या.

