लिव्हर डिटॉक्स, हृदय मजबूत! कोलेस्ट्रॉल कमी करणारा ‘या’ भाजीचा ज्यूस ठरतोय रामबाण उपाय!

चुकीच्या जीवनशैलीमुळे लिव्हर आणि हृदयावर होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी 'कारल्याचा ज्यूस' हा उत्तम उपाय आहे.
कारल्याचा रस लिव्हरमधील विषारी पदार्थ बाहेर पडून 'फॅटी लिव्हर'चा धोका कमी होतो.
हा रस रक्तातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करून हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतो.
मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी हा रस रक्तातील साखर नैसर्गिकरित्या नियंत्रित करण्याचा एक सोपा मार्ग आहे.
पचनशक्ती वाढवून शरीरातील अतिरिक्त चरबी जाळण्यासाठी कारल्याचा रस अत्यंत प्रभावी ठरतो.
जीवनसत्त्व अ, क आणि पोटॅशियमने समृद्ध असलेले हे पेय शरीराला आतून मजबूत बनवते.
निरोगी आयुष्यासाठी सकाळी रिकाम्या पोटी या आरोग्यदायी पेयाचे सेवन करा आणि फिट राहा!
आहारात कोणताही बदल करण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक घ्या.
