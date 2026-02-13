औषधांपूर्वी करा हा उपाय! उच्च रक्तदाब कमी करण्यासाठी प्या ‘हे’ 4 रस

Puja Bonkile
हे पेय त्यात असलेल्या बायोएक्टिव्ह संयुगांच्या प्रभावामुळे औषधांसारखे काम करू शकते. हे पदार्थ नैसर्गिक एसीई इनहिबिटर म्हणून काम करतात, ज्यामुळे आपला रक्तदाब हळूहळू पण स्थिरपणे कमी होतो.
जेव्हा आपण बीटरूटचा रस पितो तेव्हा त्यातील आहारातील नायट्रेट्स आपल्या शरीरात नायट्रिक ऑक्साईडमध्ये रूपांतरित होतात. नायट्रिक ऑक्साईड आपल्या रक्तवाहिन्यांना आराम देतात आणि विस्तारतात, ज्यामुळे एकूण रक्तदाब पातळी कमी होते.
टोमॅटोच्या रसात पोटॅशियम आणि लायकोपीन सारख्या संयुगे असतात जे आपल्या हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्य टिकवून ठेवण्यास आणि रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करतात.
नवीन क्लिनिकल अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की डाळिंबाच्या रसामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे डायस्टोलिक आणि सिस्टोलिक रक्तदाब कमी करतात.
ग्रीन टीमध्ये रक्तवाहिन्यांची लवचिकता वाढवणारे आणि जळजळ कमी करणारे महत्त्वाचे घटक देखील असतात
हे रस सकाळी रिकाम्या पोटी घेतल्यास अधिक फायदेशीर ठरू शकतात.
रस बनवताना मीठ किंवा साखर टाकू नका. नैसर्गिक स्वरूपात सेवन करणे फायदेशीर असते.
जर रक्तदाब खूप जास्त असेल किंवा औषधे सुरू असतील, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच हे उपाय करावे.
