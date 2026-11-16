ऑस्ट्रेलियातलं असं शहर, जिथे लोक जमिनीखाली राहतात; आतून कशी असतात ही घरं?

Varsha Balhe

जमिनीखाली शहर

ऑस्ट्रेलियातील कूबर पेडी शहरात जवळपास ६० टक्के लोक जमिनीखाली बांधलेल्या घरांमध्ये राहतात. या घरांना डगआउट्स असं म्हणतात.

underground city

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घरं जमिनीखाली का बांधली?

या भागात उन्हाळ्यात तापमान ५० अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचतं. कडक उन्हापासून वाचण्यासाठी लोकांनी जमिनीखाली घरं बांधायला सुरुवात केली.

underground city

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esakal

नैसर्गिक थंडावा

बाहेर कितीही उकाडा असला तरी जमिनीखालील घरांमध्ये तापमान तुलनेने थंड राहतं. त्यामुळे एसीची गरजही कमी भासते.

underground city

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esakal

दगडांमध्ये कोरलेल्या खोल्या

ही घरं मऊ खडक खोदून तयार केली जातात. घराच्या भिंतींवर खडकांचा नैसर्गिक लालसर आणि पिवळसर रंग दिसतो.

underground city

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esakal

आतून कशी

या घरांमध्ये बेडरूम, दिवाणखाना, स्वयंपाकघर आणि बाथरूम अशा सर्व सुविधा असतात. टीव्ही, वाय-फाय आणि फर्निचरही पाहायला मिळतं.

underground city

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esakal

खिडक्या

जमिनीखाली असल्यामुळे या घरांमध्ये बाहेरच्या खिडक्या नसतात. मात्र, हवा येण्यासाठी खास व्हेंटिलेशन पाईप आणि प्रकाशासाठी दिव्यांची व्यवस्था असते.

underground city

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esakal

जमिनीखाली चर्च आणि हॉटेल्सही!

कूबर पेडीमध्ये फक्त घरंच नाहीत, तर चर्च, हॉटेल्स, संग्रहालयं आणि दुकानेही जमिनीखाली आहेत. त्यामुळे या शहरात जमिनीखाली एक वेगळंच जग पाहायला मिळतं.

underground city

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esakal

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Mongoose vs Civet

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