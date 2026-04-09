पुण्याजवळचा ऐतिहासिक खजिना! 'या' किल्ल्याचे 7 दरवाजे आहेत खास? नक्की भेट द्या

Aarti Badade
उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये ऐतिहासिक वारसा जवळून पाहण्यासाठी जुन्नरमधील 'शिवनेरी' किल्ला हे सर्वोत्तम पर्यटन स्थळ आहे.
सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला शिवनेरी किल्ला हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जन्मस्थान असून महाराष्ट्राच्या इतिहासात याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
शिवनेरी हा एक अभेद्य लष्करी दुर्ग आहे. गडाच्या संरक्षणासाठी सात मजबूत दरवाजे आणि कड्यावर नैसर्गिक तटबंदी बांधलेली आहे.
किल्ल्यावर शिवरायांचे जन्म स्मारक, आई शिवाई देवीचे मंदिर आणि बदामी तलाव पाहण्यासारखा आहे, जो इतिहासाची साक्ष देतो.
शिवनेरीच्या सर्वोच्च टोकावरून सह्याद्री पर्वतरांगेचे विलोभनीय दृश्य दिसते. निसर्गप्रेमींसाठी हे ठिकाण म्हणजे एक पर्वणीच आहे.
पुण्यापासून ९५ किमी तर मुंबईपासून १५० किमी अंतरावर असलेला हा किल्ला लहान मुलांसोबत वीकेंड ट्रिप प्लॅन करण्यासाठी बेस्ट आहे.
शिवनेरी किल्ल्याच्या परिसरात लेण्याद्री लेणी, ओझरचे अष्टविनायक मंदिर आणि निसर्गरम्य माळशेज घाट यांसारखी प्रसिद्ध पर्यटन स्थळे आहेत.
