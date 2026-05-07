IPL मध्ये इतिहास! कूपर कॉनलीने मोडला क्विंटन डी कॉकचा १० वर्षांपूर्वीचा रेकॉर्ड

Varsha Balhe
२०२६ मध्ये एका युवा खेळाडूने हा मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे.
पहिल्या क्रमांकावर कूपर कॉनोली कूपर कॉनली ने २२ वर्षे २५७ दिवसांच्या वयात SRH विरुद्ध शतक ठोकलं.
हैदराबादमध्ये खेळली वादळी खेळी पंजाब कडून खेळताना कूपरने गोलंदाजांची अक्षरश धुलाई केली.
दुसऱ्या क्रमांकावर क्विंटन डी कॉक आहे २०१६ मध्ये RCB विरुद्ध शतक झळकावलं होतं
डेव्हिड वॉर्नरचाही यादीत दबदबा आहे त्याने फक्त २३ वर्षांच्या वयात KKR विरुद्ध शतक ठोकलं होतं.
डेव्हिड मिलरनेही ने २०१३ मध्ये RCB विरुद्ध तुफानी शतक झळकावलं होतं.
कॅमेरून ग्रीनचीही यादीत एन्ट्री मारली आहे त्याने २०२३ मध्ये SRH विरुद्ध दमदार सेंच्युरी ठोकली होती.
युवा विदेशी खेळाडूंचा आयपीएलवर दबदबा कमी वयात शतक ठोकून या खेळाडूंनी जगभरात आपली ओळख निर्माण केली आहे
