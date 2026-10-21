तांब्याच्या भांड्यातील पाणी प्यावं का?

Shubham Banubakode

शरीराला तांबे मिळतं

तांबे हे शरीरासाठी आवश्यक खनिज आहे. रक्तवाहिन्या, मज्जासंस्था आणि रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी त्याची गरज असते.

copper water benefits

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जिवाणूंची संख्या

तांब्याच्या भांड्यात पाणी साठवल्याने पाण्यातील काही हानिकारक जिवाणू निष्क्रिय होऊ शकतात. मात्र, यामुळे पाणी पूर्णपणे शुद्ध होतंच असं नाही.

copper water benefits

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esakal

पचनासाठी उपयोग

तांब्याचं पाणी प्यायल्याने पचनाच्या सर्व समस्या दूर होतात, याचा ठोस पुरावा नाही. पचनासाठी संतुलित आहार आणि पुरेसं पाणी महत्त्वाचं आहे.

copper water benefits

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esakal

त्वचेसाठी तांबे महत्त्वाचं

तांबे शरीरातील कोलेजनच्या निर्मितीत मदत करतं. मात्र, तांब्याच्या भांड्यातील पाणी प्यायल्याने त्वचा चमकदार होते, हे सिद्ध झालेलं नाही.

copper water benefits

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esakal

किती वेळ पाणी ठेवावं?

तांब्याच्या भांड्यात पाणी ठेवण्याची पारंपरिक पद्धत प्रचलित आहे. मात्र, आठ तास ठेवल्याने आरोग्याला अधिक फायदा होतो, याचा ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही.

copper water benefits

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esakal

पाणी दिवसभर प्यावं का?

दिवसभर फक्त तांब्याच्या बाटलीतील पाणी पिण्याची गरज नाही. जास्त तांबे शरीरात गेल्यास मळमळ, पोटदुखी आणि उलट्या होऊ शकतात.

copper water benefits

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esakal

भांड्यात ठेवू नका

लिंबू, व्हिनेगर यांसारखे आम्लयुक्त पदार्थाची तांब्याशी रिअॅक्शन होऊ शकते. त्यामुळे अशा पदार्थांसाठी तांब्याची भांडी वापरणं टाळावं.

copper water benefits

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esakal

काळजी घ्या

तांब्याची बाटली नियमित स्वच्छ ठेवा आणि स्वच्छ पाणी वापरा. यकृताचा आजार किंवा विल्सन डिसीज असल्यास तांब्याच्या अतिरिक्त सेवनाबाबत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

copper water benefits

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esakal

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Alcohol Facts

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