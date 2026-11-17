सकाळ डिजिटल टीम
कोर्नेलियन सोराबजी या ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या समरव्हिल कॉलेजमध्ये कायदा शिकण्यासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आणि कोणत्याही ब्रिटिश विद्यापीठात शिकणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला ठरल्या.
First Indian Woman to Study Law at Oxford University
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१८६६ मध्ये नाशिक येथे जन्मलेल्या कोर्नेलियन यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत बॉम्बे युनिव्हर्सिटीमधून इंग्रजी साहित्यात प्रथम श्रेणीत पदवी मिळवली.
First Indian Woman to Study Law at Oxford University
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लिंगभेदाचे अनेक अडथळे पार करत आणि निधी गोळा करून, त्यांनी १८८९ मध्ये ऑक्सफर्डच्या प्रतिष्ठित समरव्हिल कॉलेजमध्ये कायद्याचा अभ्यास सुरू केला.
First Indian Woman to Study Law at Oxford University
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महिला असल्यामुळे त्यांना सुरुवातीला पुरुष विद्यार्थ्यांसोबत परीक्षा देण्यास नकार दिला गेला, पण त्यांनी लढा देऊन पुरुष विद्यार्थ्यांसोबत परीक्षा दिली आणि यश मिळवले.
First Indian Woman to Study Law at Oxford University
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भारतात परतल्यानंतर त्यांनी पडद्याआड राहणाऱ्या आणि कायदेशीर हक्कांपासून वंचित असणाऱ्या 'पर्दानशीन' महिलांसाठी कायदेशीर सल्ला व सामाजिक कार्य सुरू केले.
First Indian Woman to Study Law at Oxford University
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अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर, १९२२ मध्ये त्यांची 'लिंकन्स इन्न'मध्ये निवड झाली आणि १९२३ मध्ये त्या ब्रिटिश बारमध्ये कायदेशीर प्रॅक्टिस करणाऱ्या पहिल्या महिला बनल्या.
First Indian Woman to Study Law at Oxford University
sakal
भारतात महिलांसाठी कायदेशीर व्यवसायाची दारे उघडल्यानंतर त्यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात वकील म्हणून नाव नोंदवले आणि देशातील पहिल्या महिला वकील बनल्या.
First Indian Woman to Study Law at Oxford University
sakal
आयुष्यभर महिला व बालकांच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या कोर्नेलियन सोराबजी यांनी सुमारे ६০০ हून अधिक महिलांना न्याय मिळवून देत इतिहासात सुवर्णअक्षरांनी नाव कोरले.
First Indian Woman to Study Law at Oxford University
sakal
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