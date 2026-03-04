इतिहासातील सर्वात महागडा खजिना! ‘या’ सिंहासनाची किंमत ताजमहलपेक्षा जास्त

ऐतिहासिक सौंदर्याचा कळस

मुघल साम्राज्याची शान वाढवण्यासाठी शाहजहाने बनवलेले 'मयूर सिंहासन' हे जगातील आजवरचे सर्वात भव्य आणि महागडे सिंहासन मानले जाते.

'तख़्त-ए-ताउस' म्हणजे काय?

मुघल संपत्तीचे दर्शन घडवण्यासाठी हे सिंहासन तयार केले होते. त्यावर दोन सुंदर मोर कोरलेले असल्यामुळे याला 'मयूर सिंहासन' किंवा फारसी भाषेत 'तख़्त-ए-ताउस' म्हटले जायचे.

7 वर्षांची अपार मेहनत

उस्ताद साद-उल-गिलानी यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो निष्णात कारागिरांनी तब्बल ७ वर्षे रात्रंदिवस मेहनत घेऊन १६३५ मध्ये हे अद्वितीय सिंहासन पूर्ण केले.

अनमोल रत्नांची जडणघडण

हे सिंहासन केवळ सोन्याचे नव्हते, तर त्यावर हिरे, पाचू, माणिक आणि जगातील सर्वात प्रसिद्ध 'कोहिनूर' हिरा जडलेला होता.

१६३५ मधील त्याची किंमत

ज्या काळात ताजमहल बनवण्यासाठी ३.२ कोटी रुपये खर्च झाले होते, त्याच काळात या सिंहासनाची निर्मिती किंमत १०.७० कोटी रुपये इतकी अवाढव्य होती.

आजची किंमत किती असेल?

इतिहासकारांच्या मते, जर हे सिंहासन आजही शाबूत असते, तर त्याची किंमत १.३५ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त असती. हे जगातील कोणत्याही ऐतिहासिक वास्तूच्या किमतीपेक्षा जास्त आहे.

अद्भूत आणि देखणी रचना

सिंहासनाच्या खांबांवर मोत्यांच्या माळा आणि मध्यभागी रत्नांनी सजवलेला 'कल्पवृक्ष' होता. छताच्या आतल्या बाजूलाही मौल्यवान हिऱ्यांची नक्षी कोरलेली होती.

नादिरशाहची लूट आणि रहस्य

१७३९ मध्ये नादिरशाहने हे सिंहासन लुटून इराणला नेले. त्याच्या मृत्यूनंतर हे सिंहासन गायब झाले; असे मानले जाते की ते तोडून त्यातील रत्ने वेगवेगळी विकली गेली.

