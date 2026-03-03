कुतुबमिनारपेक्षाही उंच! जाणून घ्या 'या' अजिंक्य किल्ल्याचा इतिहास!

जोधपूरचा अभिमान - मेहरानगड

जोधपूर शहरापासून ४०० फूट उंचीवर एका टेकडीवर दिमाखात उभा असलेला मेहरानगड हा भारतातील सर्वात मोठ्या आणि अभेद्य किल्ल्यांपैकी एक आहे.

१५ व्या शतकातील निर्मिती

या भव्य किल्ल्याची उभारणी १४५९ मध्ये राठोड घराण्याचे शासक राव जोधा यांनी सुरू केली होती. हा संपूर्ण किल्ला लाल वाळूच्या दगडांपासून बनलेला आहे.

'ब्लू सिटी'चे स्वर्गीय दर्शन

किल्ल्याच्या तटावरून संपूर्ण जोधपूर शहर निळे दिसते, म्हणूनच याला 'ब्लू सिटी' म्हणतात. येथून दिसणारे शहराचे दृश्य कोणत्याही पर्यटकाला भुरळ घालणारे असते.

कुतुबमिनारपेक्षाही उंच!

मेहरानगड किल्ल्याची उंची १२० मीटरपेक्षा जास्त आहे. विशेष म्हणजे, ऐतिहासिक वास्तूंच्या तुलनेत हा किल्ला दिल्लीच्या कुतुबमिनारपेक्षाही उंच मानला जातो.

वैभवशाली मोती आणि फूल महाल

किल्ल्याच्या अंतर्गत भागात महाराजा सूर सिंग यांनी बांधलेला 'मोती महाल' आणि सोन्याच्या नक्षीकामाने सजलेला 'फूल महाल' राजपुताना संस्कृतीचे दर्शन घडवतात.

शीश महाल आणि ऐतिहासिक दरवाजे

काचेच्या उत्कृष्ट कामासाठी प्रसिद्ध असलेला 'शीश महाल' आणि किल्ल्याचे सात भव्य प्रवेशद्वार (पोळ) पर्यटकांच्या आकर्षणाचे मुख्य केंद्र आहेत.

जोधपूरमधील इतर पर्यटन स्थळे

मेहरानगडसोबतच तुम्ही उम्मेद भवन पॅलेस, जसवंत थाडा आणि राव जोधा डेझर्ट रॉक पार्कला भेट देऊन राजस्थानचा राजेशाही थाट अनुभवू शकता.

