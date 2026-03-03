कुतुबमिनारपेक्षाही उंच! जाणून घ्या 'या' अजिंक्य किल्ल्याचा इतिहास!

Aarti Badade
जोधपूर शहरापासून ४०० फूट उंचीवर एका टेकडीवर दिमाखात उभा असलेला मेहरानगड हा भारतातील सर्वात मोठ्या आणि अभेद्य किल्ल्यांपैकी एक आहे.
या भव्य किल्ल्याची उभारणी १४५९ मध्ये राठोड घराण्याचे शासक राव जोधा यांनी सुरू केली होती. हा संपूर्ण किल्ला लाल वाळूच्या दगडांपासून बनलेला आहे.
किल्ल्याच्या तटावरून संपूर्ण जोधपूर शहर निळे दिसते, म्हणूनच याला 'ब्लू सिटी' म्हणतात. येथून दिसणारे शहराचे दृश्य कोणत्याही पर्यटकाला भुरळ घालणारे असते.
मेहरानगड किल्ल्याची उंची १२० मीटरपेक्षा जास्त आहे. विशेष म्हणजे, ऐतिहासिक वास्तूंच्या तुलनेत हा किल्ला दिल्लीच्या कुतुबमिनारपेक्षाही उंच मानला जातो.
किल्ल्याच्या अंतर्गत भागात महाराजा सूर सिंग यांनी बांधलेला 'मोती महाल' आणि सोन्याच्या नक्षीकामाने सजलेला 'फूल महाल' राजपुताना संस्कृतीचे दर्शन घडवतात.
काचेच्या उत्कृष्ट कामासाठी प्रसिद्ध असलेला 'शीश महाल' आणि किल्ल्याचे सात भव्य प्रवेशद्वार (पोळ) पर्यटकांच्या आकर्षणाचे मुख्य केंद्र आहेत.
मेहरानगडसोबतच तुम्ही उम्मेद भवन पॅलेस, जसवंत थाडा आणि राव जोधा डेझर्ट रॉक पार्कला भेट देऊन राजस्थानचा राजेशाही थाट अनुभवू शकता.
