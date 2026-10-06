रंग बदलणारे फुल, सकाळी पांढरे तर संध्याकाळी होतं गुलाबी

Pranali Kodre

कॉटन रोज

जास्वंद कुळातील एक आकर्षक आणि लोकप्रिय फुलझाड म्हणजे कॉटन रोज (Cotton Rose) किंवा कॉटन रोजमॅलो.

Cotton Rose The Color-Changing Flower

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Sakal

शास्त्रीय आणि संस्कृत नाव

या फुलझाडाचं शास्त्रीय नाव Hibiscus mutabilis असून त्याला संस्कृतमध्ये 'स्थलकमल' असेही म्हणतात.

Cotton Rose The Color-Changing Flower

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Sakal

रंग बदलणारे फुल

या फुलाचं वैशिष्ट्य म्हणजे या फुलाचा बदलत जाणारा रंग.

Cotton Rose The Color-Changing Flower

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Sakal

रंग

सकाळी जेव्हा कळी उमलते, तेव्हा फुल पांढरे किंवा हलक्या गुलाबी रंगाचे असते, नंतर हळुहळू गुलाबी होत जाऊन संध्याकाळपर्यंत गडद होते. नंतर गडद लाल/जांभळट रंगाचे होऊन सुकते.

Cotton Rose The Color-Changing Flower

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Sakal

पानं

या झाडाची पानं मोठी, हिरवी आणि कापसाच्या पानांसारखी असल्याने याला कॉटन रोज म्हणतात.

Cotton Rose The Color-Changing Flower

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Sakal

उंची आणि फुलांचा काळ

साधारण हे झाड ८ ते १५ फूट वाढते, तर प्रामुख्याने ऑगस्ट ते नोव्हेंबर दरम्यान याला भरपूर फुलं येतात.

Cotton Rose The Color-Changing Flower

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Sakal

प्रकार

या झाडाचे दोन प्रकार असून पहिला म्हणजे सिंगल पेटल (Single Bloom): यामध्ये फुलाला ५ पाकळ्या असतात, तर दुसरा डबल पेटल (Double Bloom), ज्याचे फुल गुलाबासारखे किंवा शेवंतीसारखे भरगच्च पाकळ्यांचे असते.

Cotton Rose The Color-Changing Flower

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Sakal

उपयोग

पारंपरिक औषधोपचारात याच्या पानांचा आणि फुलांचा वापर सूज कमी करण्यासाठी केला जातो.

Cotton Rose The Color-Changing Flower

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Sakal

शोभा वाढवणारे झाड

घराच्या अंगणार, बागेत किंवा सोसायटीच्या आवारात हे झाड मोठ्या प्रमाणावर लावले जाते.

Cotton Rose The Color-Changing Flower

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Sakal

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Sakal

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