कापूस, स्पंज की आणखी काही... ट्रेनच्या सीटमध्ये नेमकं काय भरलेलं असतं?

Mansi Khambe
ट्रेनमधील सीट बाहेरून जरी सामान्य दिसत असली तरी, तिला आरामदायक बनवण्यासाठी आतून एका विशेष उत्पादनाचा वापर केला जातो. यामुळे एक प्रश्न निर्माण होतो: ट्रेनच्या सीटमध्ये कापूस किंवा फोम भरलेला असतो का?
Railway Seats
ESakal
ट्रेनचा प्रकार आणि सीटच्या डिझाइननुसार, फोम, कुशनिंग मटेरियल आणि इतर आधारभूत साहित्याचा वापर केला जाऊ शकतो. सीटचा दीर्घकाळ वापर सुनिश्चित करण्यासाठी त्यावर कापड किंवा विनाइलसारखे आवरण घातले जाते.
Railway Seats
ESakal
सीटच्या आत वापरलेले साहित्य अशा प्रकारे डिझाइन केलेले असते की, प्रवाशांना लांबच्या प्रवासात जास्त त्रास होऊ नये.
Railway Seats
ESakal
जर तुम्ही स्लीपर कोचमध्ये प्रवास केला असेल, तर तुमच्या लक्षात आले असेल की सीट आणि बर्थमध्ये एक विशेष कुशनिंग असते. दिवसा, सीटचा उपयोग बसण्यासाठी तर रात्री त्याचा उपयोग बर्थ म्हणून होतो.
Railway Seats
ESakal
याच कारणामुळे, ट्रेनच्या आसनांमध्ये वापरले जाणारे कुशनिंगचे साहित्य घरातील सामान्य सोफा किंवा गादीपेक्षा वेगळे असते. त्याची रचना ट्रेनचा सततचा वापर, वजन आणि प्रवासाची परिस्थिती लक्षात घेऊन केलेली असते.
Railway Seats
ESakal
ट्रेनमधील सीटला मजबुती देणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे फोम किंवा कुशनिंग नसते. त्याखाली एक पाया आणि आधार रचना देखील असते. यामुळेच आसनाला मजबुती मिळते आणि ते प्रवाशांचे वजन पेलते.
Railway Seats
ESakal
यावर कुशनिंग लावले जाते आणि नंतर संपूर्ण आसन एका आवरणाने झाकले जाते. यामुळेच, बाहेरून आसन एक साधे कुशन दिसते, परंतु त्याखाली कुशनिंगचे अनेक थर असू शकतात.
Railway Seats
ESakal
सीट आरामदायक, मजबूत आणि टिकाऊ बनवण्यासाठी गादीचे साहित्य, फोम आणि एक भक्कम आधार रचना वापरली जाते. या छोट्या गोष्टींमुळे प्रवाशांचा लांबचा रेल्वे प्रवास थोडा अधिक आरामदायक होऊ शकतो.
Railway Seats
ESakal
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esakal