भारत की अमेरिका? कोणावर आहे सर्वाधिक कर्ज?

Shubham Banubakode

अमेरिकेवर कर्जाचा डोंगर

अमेरिकेवर असलेल्या कर्जाचा आकडा पहिल्यांदाच ४० ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे गेला आहे. सध्या हे कर्ज तब्बल ४०.१० ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचलं आहे.

America debt

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एवढं कर्ज नेमकं कुणाचं?

अमेरिकेवर असलेल्या कर्जातील ८० टक्के गुंतवणूकदारांकडून घेतलेला आहे. यात देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे.

America debt

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सरकारचं सरकारकडूनच कर्ज

उरलेलं सुमारे २० टक्के कर्ज अमेरिकेतील सरकारी विभागांकडून घेण्यात आलं आहे. सोशल सिक्युरिटी आणि सरकारी निवृत्ती निधी यात मोठा वाटा आहे.

America debt

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esakal

चीनपेक्षाही दुप्पट कर्ज

चीनची अर्थव्यवस्था सुमारे १८.५ ट्रिलियन डॉलरची आहे. त्याच्या तुलनेत अमेरिकेवरील कर्ज तब्बल दुप्पटपेक्षाही जास्त असल्याचं दिसतं.

America debt

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भारताशी तुलना केली तर...

भारताची अर्थव्यवस्था ४ ट्रिलियन डॉलरची आहे. म्हणजे अमेरिकेवरील कर्ज भारताच्या एका वर्षाच्या जीडीपीपेक्षा दहापट आहे.

America debt

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esakal

जगाची अर्थव्यवस्था

जगाची एकूण अर्थव्यवस्था सुमारे १०५ ट्रिलियन डॉलर मानली जाते. त्याच्या तुलनेत अमेरिकेचं कर्ज जवळपास ३८ टक्के आहे.

America debt

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प्रत्येक अमेरिकनवर किती कर्ज?

अमेरिकेचं संपूर्ण कर्ज लोकसंख्येत विभागलं तर प्रत्येक व्यक्तीच्या वाट्याला मोठी रक्कम येते. मात्र हे वैयक्तिक कर्ज समजणं चुकीचं आहे.

America debt

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esakal

कर्ज एवढं वाढतंय तरी का?

अमेरिकेचा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. सततच्या बजेट तुटीमुळे कर्ज वाढत असून, २०२६ मध्ये तूट १.९ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.

America debt 

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पृथ्वीचं एकूण क्षेत्रफळ किती?

earth total area

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