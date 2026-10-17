घशातील चिकट कफ आणि खवखवेने हैराण आहात? आराम देतील 'हे' सोपे घरगुती उपाय!

विनयन वाघमारे
बदलत्या हवामानात घशात चिकट कफ जमा होणे आणि सतत खवखव होणे ही सामान्य समस्या आहे. जाणून घ्या घशाला आराम देणारे सोपे व प्रभावी घरगुती उपाय.
Cough
Sakal
दिवसभरात ठरावीक अंतराने कोमट पाणी प्यायल्याने घशातील घट्ट व चिकट कफ पातळ होण्यास मदत होते. यामुळे कफ सहज बाहेर पडतो आणि घशाचा कोरडेपणा कमी होतो.
Cough
Sakal
एका ग्लास कोमट पाण्यात अर्धा चमचा मीठ मिसळून दिवसातून २ ते ३ वेळा गुळण्या करा. यामुळे घशातील जंतू नष्ट होतात, सूज कमी होते आणि अडकलेला कफ मोकळा होतो.
Cough
Sakal
मधामध्ये अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात जे घशातील खवखव लगेच शांत करतात. एक चमचा मधात चिमूटभर काळी मिरी पूड मिसळून घेतल्यास कफ विरघळण्यास मदत होते.
Cough
Sakal
आलं आणि तुळशीमध्ये दाहकताविरोधी (anti-inflammatory) गुणधर्म असतात. आल्याचा हलका काढा छातीतील कफ मोकळा करतो.
Cough
Sakal
गरम पाण्याच्या भांड्यातून ५ ते १० मिनिटे वाफ घेतल्यास नाक आणि घशातील बंद नळ्या मोकळ्या होतात व घट्ट कफ सैल होतो.
Cough
Sakal
आजारपणातून लवकर बरे होण्यासाठी शरीराला पुरेशी झोप आणि विश्रांती मिळणे आवश्यक आहे. दिवसभर भरपूर द्रवपदार्थ, सूप किंवा कोमट पाणी पिऊन शरीर हायड्रेटेड ठेवा.
Cough
Sakal
सिगारेटचा धूर, वाहनांचे प्रदूषण, तीव्र वास आणि थंड पेये/आईस्क्रीम घशाचा दाह वाढवू शकतात. कफ पूर्णपणे बरा होईपर्यंत या सर्व घटकांपासून लांब राहा.
Cough
Sakal
हे उपाय प्राथमिक आराम मिळवण्यासाठी उपयुक्त आहेत. मात्र खोकला किंवा कफ आठवड्यापेक्षा जास्त काळ टिकून राहिल्यास, ताप किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास त्वरित तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Cough
Sakal
Idali
Sakal