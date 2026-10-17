घशातील चिकट कफ आणि खवखवेने हैराण आहात? आराम देतील 'हे' सोपे घरगुती उपाय!

विनयन वाघमारे

घशातील चिकट कफ निघत नाहीये?

बदलत्या हवामानात घशात चिकट कफ जमा होणे आणि सतत खवखव होणे ही सामान्य समस्या आहे. जाणून घ्या घशाला आराम देणारे सोपे व प्रभावी घरगुती उपाय.

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नियमित कोमट पाणी प्या

दिवसभरात ठरावीक अंतराने कोमट पाणी प्यायल्याने घशातील घट्ट व चिकट कफ पातळ होण्यास मदत होते. यामुळे कफ सहज बाहेर पडतो आणि घशाचा कोरडेपणा कमी होतो.

Cough

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Sakal

मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या करा

एका ग्लास कोमट पाण्यात अर्धा चमचा मीठ मिसळून दिवसातून २ ते ३ वेळा गुळण्या करा. यामुळे घशातील जंतू नष्ट होतात, सूज कमी होते आणि अडकलेला कफ मोकळा होतो.

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Sakal

एक चमचा मध गुणकारी

मधामध्ये अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात जे घशातील खवखव लगेच शांत करतात. एक चमचा मधात चिमूटभर काळी मिरी पूड मिसळून घेतल्यास कफ विरघळण्यास मदत होते.

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Sakal

आल्याचा कोमट चहा किंवा काढा

आलं आणि तुळशीमध्ये दाहकताविरोधी (anti-inflammatory) गुणधर्म असतात. आल्याचा हलका काढा छातीतील कफ मोकळा करतो.

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Sakal

गरम पाण्याची वाफ (स्टीम) घ्या

गरम पाण्याच्या भांड्यातून ५ ते १० मिनिटे वाफ घेतल्यास नाक आणि घशातील बंद नळ्या मोकळ्या होतात व घट्ट कफ सैल होतो.

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Sakal

शरीराला विश्रांती व हायड्रेशन द्या

आजारपणातून लवकर बरे होण्यासाठी शरीराला पुरेशी झोप आणि विश्रांती मिळणे आवश्यक आहे. दिवसभर भरपूर द्रवपदार्थ, सूप किंवा कोमट पाणी पिऊन शरीर हायड्रेटेड ठेवा.

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Sakal

ॲलर्जी व थंडाव्यापासून दूर राहा

सिगारेटचा धूर, वाहनांचे प्रदूषण, तीव्र वास आणि थंड पेये/आईस्क्रीम घशाचा दाह वाढवू शकतात. कफ पूर्णपणे बरा होईपर्यंत या सर्व घटकांपासून लांब राहा.

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Sakal

त्रास कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

हे उपाय प्राथमिक आराम मिळवण्यासाठी उपयुक्त आहेत. मात्र खोकला किंवा कफ आठवड्यापेक्षा जास्त काळ टिकून राहिल्यास, ताप किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास त्वरित तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Sakal

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