पालकांनो सावध व्हा! चुकूनही लहान मुलांना देऊ नका 'हे' 2 कफ सिरप, नाहीतर किडनी फेल होऊन जाईल जीव

Saisimran Ghashi
मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात एका महिन्यात ११ मुलांचा किडनी फेल्युअरमुळे मृत्यू झाला, ज्यामागे कोल्ड्रिफ कफ सिरपचा वापर संशयित आहे.
राजस्थानातील सीकर जिल्ह्यात ५ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला, तर आणखी २ मुलांच्या मृत्यूशी डेक्सट्रोमेथॉर्फन युक्त सिरप जोडला गेला आहे
कफ सिरपमध्ये डायएथिलीन ग्लायकॉल (DEG) हे विषारी रसायन आढळले, जे किडनी आणि यकृत फेल्युअरचे कारण बनते आणि मुलांसाठी घातक आहे
तामिळनाडूच्या प्रयोगशाळेने कोल्ड्रिफ सिरपमध्ये ४८.६% डायएथिलीन ग्लायकॉल आढळल्याचे सांगितले, जे तापमान मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आहे.
मध्य प्रदेशात नेक्सट्रॉस डीएस सिरपचा वापर करणाऱ्या मुलांच्या मृत्यूंशी जोडले गेले असून, त्याच्या चाचण्या सुरू आहेत
मध्य प्रदेश सरकारने कोल्ड्रिफ आणि नेक्सट्रॉस डीएस सिरपची विक्री, वितरण आणि स्टॉक ताबडतोब बंद केले आहे.
तमिळनाडू, पंजाब, महाराष्ट्र, केरळ आणि इतर राज्यांनी कोल्ड्रिफ सिरपवर बंदी घातली असून, सीडीएससीओने गंभीर गुन्ह्यांची चौकशी सुरू केली आहे.
महाराष्ट्राने लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी टोल फ्री नंबर सुरू केला असून, मे २०२५ ते एप्रिल २०२७ च्या कोल्ड्रिफ बॅचबाबत सूचना दिल्या आहेत.
पालकांनी कोल्ड्रिफ आणि नेक्सट्रॉस डीएस सिरप मुलांना कधीच देऊ नयेत आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणतेही कफ सिरप देणे टाळावे.
