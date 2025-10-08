पालकांनो सावध व्हा! चुकूनही लहान मुलांना देऊ नका 'हे' 2 कफ सिरप, नाहीतर किडनी फेल होऊन जाईल जीव

Saisimran Ghashi

मुलांच्या मृत्यूची धक्कादायक घटना


मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात एका महिन्यात ११ मुलांचा किडनी फेल्युअरमुळे मृत्यू झाला, ज्यामागे कोल्ड्रिफ कफ सिरपचा वापर संशयित आहे.

esakal

राजस्थानातील प्रकरण


राजस्थानातील सीकर जिल्ह्यात ५ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला, तर आणखी २ मुलांच्या मृत्यूशी डेक्‍सट्रोमेथॉर्फन युक्त सिरप जोडला गेला आहे

esakal

विषारी रसायनाची शक्यता


कफ सिरपमध्ये डायएथिलीन ग्लायकॉल (DEG) हे विषारी रसायन आढळले, जे किडनी आणि यकृत फेल्युअरचे कारण बनते आणि मुलांसाठी घातक आहे

esakal

कोल्ड्रिफ सिरप चाचणी अहवाल


तामिळनाडूच्या प्रयोगशाळेने कोल्ड्रिफ सिरपमध्ये ४८.६% डायएथिलीन ग्लायकॉल आढळल्याचे सांगितले, जे तापमान मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आहे.

esakal

नेक्सट्रॉस डीएस सिरपवर संशय


मध्य प्रदेशात नेक्सट्रॉस डीएस सिरपचा वापर करणाऱ्या मुलांच्या मृत्यूंशी जोडले गेले असून, त्याच्या चाचण्या सुरू आहेत

esakal

विक्रीवर तात्काळ बंदी


मध्य प्रदेश सरकारने कोल्ड्रिफ आणि नेक्सट्रॉस डीएस सिरपची विक्री, वितरण आणि स्टॉक ताबडतोब बंद केले आहे.

esakal

बहुराज्यीय प्रतिबंध आणि कारवाई


तमिळनाडू, पंजाब, महाराष्ट्र, केरळ आणि इतर राज्यांनी कोल्ड्रिफ सिरपवर बंदी घातली असून, सीडीएससीओने गंभीर गुन्ह्यांची चौकशी सुरू केली आहे.

esakal

महाराष्ट्र सरकारचा खबरदारी उपाय


महाराष्ट्राने लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी टोल फ्री नंबर सुरू केला असून, मे २०२५ ते एप्रिल २०२७ च्या कोल्ड्रिफ बॅचबाबत सूचना दिल्या आहेत.

esakal

पालकांसाठी महत्वाची सूचना


पालकांनी कोल्ड्रिफ आणि नेक्सट्रॉस डीएस सिरप मुलांना कधीच देऊ नयेत आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणतेही कफ सिरप देणे टाळावे.

esakal

तुमची किडनी खराब होण्यास कारणीभूत ठरतात नाश्त्यात खाल्ले जाणारे 'हे' 5 पदार्थ..

kidney damaging foods

|

esakal

येथे क्लिक करा