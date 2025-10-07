तुमची किडनी खराब होण्यास कारणीभूत ठरतात नाश्त्यात खाल्ले जाणारे 'हे' 5 पदार्थ..

Saisimran Ghashi
बेकन, सॉसेज यांसारख्या प्रक्रिया केलेल्या मांसामध्ये सोडियम आणि फॉस्फरस जास्त असते, जे मूत्रपिंडाच्या आजाराचा धोका वाढवते.
Avoid Processed Meats good kidney health
esakal
साखरयुक्त सिरियल्समुळे वजन वाढते आणि इन्सुलिन प्रतिरोधकता निर्माण होते, जे मूत्रपिंडाच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.
Avoid Sugary Cereals good kidney health
esakal
फ्लेवर्ड दह्यामध्ये जास्त साखर आणि फॉस्फेट्स असतात, जे मूत्रपिंडांवर ताण आणतात आणि समस्यांना कारणीभूत ठरतात.
Avoid Flavored Yogurts good kidney health
esakal
पेस्ट्री, मफिन्स यांमधील रिफाइंड साखर आणि अस्वास्थ्यकर चरबी मूत्रपिंडांवर ताण आणतात आणि सूज वाढवतात.
Avoid Pastries and Baked Goods good kidney health
esakal
फास्ट फूड सँडविचमधील जास्त सोडियम आणि प्रक्रिया केलेले मांस रक्तदाब वाढवून मूत्रपिंडांना हानी पोहोचवते.
Avoid Fast Food Breakfast Sandwiches good kidney health
esakal
इन्स्टंट नूडल्समधील जास्त सोडियम आणि एमएसजीमुळे डिहायड्रेशन आणि रक्तदाब वाढतो, जे मूत्रपिंडांसाठी हानिकारक आहे.
Avoid Instant Noodles good kidney health
esakal
बाटल्यांमध्ये भरलेला मार्केटमधला फळांचा रस ज्यातील जास्त साखरेमुळे वजन वाढवतो आणि मूत्रपिंडांवर ताण आणतो, कारण त्यात फायबर नसते.
Avoid Fruit Juices good kidney health
esakal
रिफाइंड पीठ आणि सिरपने बनवलेले पॅनकेक्स, वॉफल्स साखर वाढवतात, जे मूत्रपिंडांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.
Avoid Pancakes and Waffles for good kidney health
esakal
ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्य विषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
Disclaimer
esakal
paralysis warning signs brain stroke
esakal