तुमची किडनी खराब होण्यास कारणीभूत ठरतात नाश्त्यात खाल्ले जाणारे 'हे' 5 पदार्थ..

Saisimran Ghashi

प्रक्रिया केलेले मांस


बेकन, सॉसेज यांसारख्या प्रक्रिया केलेल्या मांसामध्ये सोडियम आणि फॉस्फरस जास्त असते, जे मूत्रपिंडाच्या आजाराचा धोका वाढवते.

Avoid Processed Meats good kidney health

|

esakal

साखरयुक्त सिरियल्स


साखरयुक्त सिरियल्समुळे वजन वाढते आणि इन्सुलिन प्रतिरोधकता निर्माण होते, जे मूत्रपिंडाच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.

Avoid Sugary Cereals  good kidney health

|

esakal

फ्लेवर्ड दही


फ्लेवर्ड दह्यामध्ये जास्त साखर आणि फॉस्फेट्स असतात, जे मूत्रपिंडांवर ताण आणतात आणि समस्यांना कारणीभूत ठरतात.

Avoid Flavored Yogurts  good kidney health

|

esakal

पेस्ट्री आणि बेकरी पदार्थ


पेस्ट्री, मफिन्स यांमधील रिफाइंड साखर आणि अस्वास्थ्यकर चरबी मूत्रपिंडांवर ताण आणतात आणि सूज वाढवतात.

Avoid Pastries and Baked Goods  good kidney health

|

esakal

फास्ट फूड सँडविच


फास्ट फूड सँडविचमधील जास्त सोडियम आणि प्रक्रिया केलेले मांस रक्तदाब वाढवून मूत्रपिंडांना हानी पोहोचवते.

Avoid Fast Food Breakfast Sandwiches  good kidney health

|

esakal

इन्स्टंट नूडल्स


इन्स्टंट नूडल्समधील जास्त सोडियम आणि एमएसजीमुळे डिहायड्रेशन आणि रक्तदाब वाढतो, जे मूत्रपिंडांसाठी हानिकारक आहे.

Avoid Instant Noodles  good kidney health

|

esakal

फळांचा रस


बाटल्यांमध्ये भरलेला मार्केटमधला फळांचा रस ज्यातील जास्त साखरेमुळे वजन वाढवतो आणि मूत्रपिंडांवर ताण आणतो, कारण त्यात फायबर नसते.

Avoid Fruit Juices  good kidney health

|

esakal

पॅनकेक्स आणि वॉफल्स

रिफाइंड पीठ आणि सिरपने बनवलेले पॅनकेक्स, वॉफल्स साखर वाढवतात, जे मूत्रपिंडांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.

Avoid Pancakes and Waffles for good kidney health

|

esakal

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्य विषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

Disclaimer

|

esakal

सतत अंग दुखतं? पॅरालिसिसचा झटकाचा झटका येणार असल्याची 'ही' 2 लक्षणे, चुकूनही दुर्लक्ष करू नका

paralysis warning signs brain stroke

|

esakal

येथे क्लिक करा