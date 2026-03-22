ना पंतप्रधान, ना राष्ट्रपती; कसा चालतो देशाचा कारभार?

सूरज यादव

जगात एक असा देश आहे जिथं ना राष्ट्रपती आहेत ना पंतप्रधान. तरीही देशात लोकशाही पद्धतीने कामकाज चालतं.

एक प्रमुख नाही

स्वित्झर्लंडची राजकीय व्यवस्था ही जगातल्या इतर देशांपेक्षा वेगळी आहे. तिथं सरकारचा प्रमुख म्हणून कोणी एक व्यक्ती नाही.

नेतृत्व कोणाकडे?

देशात सत्ता कोणा एका व्यक्तीकडे नसते. ७ सदस्यांची एक फेडरल कौन्सिल देशाचा कारभार चालवते.

फेडरल कौन्सिल

फेडरल कौन्सिलचे ७ सदस्य एकत्र येऊन निर्णय घेतात. या कौन्सिलमधील सर्व सदस्यांचे अधिकार हे समान असतात.

राष्ट्रपती नसतो का?

देशात राष्ट्रपती असले तरी ते केवळ नामधारी असतात. कौन्सिलच्या सदस्यांकडून एक सदस्य President बनतो पण त्याच्याकडे सर्वाधिकार नसतात.

लोकशाही

देशात लोकशाही मजबूत असून महत्त्वाचे निर्णय जनतेच्या मतदानातून घेतले जातात.

केंद्रीकरण टाळणं

फेडरल कौन्सिल या पद्धतीमुळे सत्तेचं केंद्रीकरण टाळलं जातं. देशाचे सर्व निर्णय सामूहिक पद्धतीने घेतले जातात.

लोकांचे मत

थेट लोकशाहीचं हे खरं उदाहरण आहे. लोकांचा आवाज, मत हे देशाच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचं ठरतं.

जगातील सर्वात महागडा रंग, एक लीटरची किंमत सोन्यापेक्षा जास्त....

Ultramarine Blue Price

|

esakal

इथं क्लिक करा