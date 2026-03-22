ना पंतप्रधान, ना राष्ट्रपती; कसा चालतो देशाचा कारभार?

सूरज यादव
जगात एक असा देश आहे जिथं ना राष्ट्रपती आहेत ना पंतप्रधान. तरीही देशात लोकशाही पद्धतीने कामकाज चालतं.
स्वित्झर्लंडची राजकीय व्यवस्था ही जगातल्या इतर देशांपेक्षा वेगळी आहे. तिथं सरकारचा प्रमुख म्हणून कोणी एक व्यक्ती नाही.
देशात सत्ता कोणा एका व्यक्तीकडे नसते. ७ सदस्यांची एक फेडरल कौन्सिल देशाचा कारभार चालवते.
फेडरल कौन्सिलचे ७ सदस्य एकत्र येऊन निर्णय घेतात. या कौन्सिलमधील सर्व सदस्यांचे अधिकार हे समान असतात.
देशात राष्ट्रपती असले तरी ते केवळ नामधारी असतात. कौन्सिलच्या सदस्यांकडून एक सदस्य President बनतो पण त्याच्याकडे सर्वाधिकार नसतात.
देशात लोकशाही मजबूत असून महत्त्वाचे निर्णय जनतेच्या मतदानातून घेतले जातात.
फेडरल कौन्सिल या पद्धतीमुळे सत्तेचं केंद्रीकरण टाळलं जातं. देशाचे सर्व निर्णय सामूहिक पद्धतीने घेतले जातात.
थेट लोकशाहीचं हे खरं उदाहरण आहे. लोकांचा आवाज, मत हे देशाच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचं ठरतं.
esakal