जगातील सर्वात महागडा रंग, एक ग्रॅम पॉवडरची किंमत सोन्यापेक्षा जास्त...

Shubham Banubakode
प्रत्येक रंगाचा एक अर्थ असतो, पांढरा शांतीचा, लाल प्रेमाचा, हिरवा समृद्धीचा. पण एक रंग असा आहे जो राजेशाही मानला जातो.
हा खास रंग म्हणजे अल्ट्रामरीन ब्लू. याला “लॅपिस लाझुली” असेही म्हणतात.
अल्ट्रामरीन ब्लू रंगाची किंमत 80 हजार रुपये प्रती ग्रॅम पेक्षा जास्त असते.
हा रंग अफगाणिस्तानमधील बदख्शान प्रांतातील लॅपिस लाझुली या दुर्मिळ रत्नापासून तयार होतो.
हा निळा दगड प्राचीन इजिप्त आणि मेसोपोटामियामध्ये 5 हजार वर्षांपूर्वीपासून वापरला जात होता. राजांच्या दागिन्यांमध्ये याला विशेष स्थान होतं.
“अल्ट्रामरीन” हा शब्द लॅटिनमधील “समुद्राच्या पलीकडून आलेला” या अर्थाने वापरला गेला, कारण हा रंग आशियातून युरोपमध्ये जात होता.
लॅपिस लाझुली दगड बारीक करून, त्यातून शुद्ध रंग काढण्यासाठी अनेक प्रक्रिया कराव्या लागतात. म्हणूनच तो इतका महाग असतो.
Leonardo da Vinci, Michelangelo आणि Johannes Vermeer सारख्या चित्रकारांनी त्यांच्या चित्रांमध्ये या रंगाचा वापर केला आहे.
