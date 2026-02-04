21व्या शतकातही 'या' देशात नाही इंटरनेट, तरी कसा ठेवलाय इतर देशांशी संबंध

Anushka Tapshalkar

इंटरनेटशिवायचा देश

इरिट्रिया हा एकमेव देश आहे जिथे 3G, 4G किंवा 5G सारखी मोबाइल डेटा सेवा साधारण जनता वापरू शकत नाही.

मोबाइल वापर मर्यादित

लोक फक्त बेसिक वॉइस कॉल किंवा SMS करता येतात; इंटरनेटवर स्ट्रीमिंग किंवा सोशल मीडिया जवळजवळ शक्य नाही.

इंटरनेट फक्त सरकारी मंजूरीसह

इंटरनेट वापरण्यासाठी काहीच सरकारी मंजूर इंटरनेट कॅफे आहेत, जास्त करून राजधानीत. स्पीड खूप कमी आहे आणि दर तास साधारण ₹100 खर्च येतो.

कठोर नियंत्रण

सरकार टेलीकॉमवर पूर्ण नियंत्रण ठेवते. इंटरनेट कॅफेमध्ये वापरकर्त्यांना ओळखपत्र दाखवावे लागते, आणि ऑनलाइन क्रियाकलापावर कडक नजर असते.

विदेशी संपर्कासाठी महाग दराचे कॉल

इंटरनेट कॉल नसल्यामुळे लोक परदेशातील नातेवाईकांशी संपर्क ठेवण्यासाठी इंटरनॅशनल टेलीफोन कॉलवर अवलंबून असतात.

मीडिया आणि न्यूजवर नियंत्रण

स्थानिक मीडिया पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे; परंतु अनेक घरात सेटेलाइट टेलिव्हिजनवरून आंतरराष्ट्रीय न्यूज पाहिली जाते.

परदेशातील प्रवासी संपर्काची कडी

इरिट्रिया नागरिक इथोपिया, सूडान आणि युरोपमध्ये राहत असलेल्या प्रवाशांमधून बातम्या, अपडेट्स आणि सुट्टीच्या अनुभवांबद्दल माहिती मिळवतात.

