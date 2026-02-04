21व्या शतकातही 'या' देशात नाही इंटरनेट, तरी कसा ठेवलाय इतर देशांशी संबंध

Anushka Tapshalkar
इरिट्रिया हा एकमेव देश आहे जिथे 3G, 4G किंवा 5G सारखी मोबाइल डेटा सेवा साधारण जनता वापरू शकत नाही.
Country with no internet connectivity
लोक फक्त बेसिक वॉइस कॉल किंवा SMS करता येतात; इंटरनेटवर स्ट्रीमिंग किंवा सोशल मीडिया जवळजवळ शक्य नाही.
इंटरनेट वापरण्यासाठी काहीच सरकारी मंजूर इंटरनेट कॅफे आहेत, जास्त करून राजधानीत. स्पीड खूप कमी आहे आणि दर तास साधारण ₹100 खर्च येतो.
सरकार टेलीकॉमवर पूर्ण नियंत्रण ठेवते. इंटरनेट कॅफेमध्ये वापरकर्त्यांना ओळखपत्र दाखवावे लागते, आणि ऑनलाइन क्रियाकलापावर कडक नजर असते.
इंटरनेट कॉल नसल्यामुळे लोक परदेशातील नातेवाईकांशी संपर्क ठेवण्यासाठी इंटरनॅशनल टेलीफोन कॉलवर अवलंबून असतात.
स्थानिक मीडिया पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे; परंतु अनेक घरात सेटेलाइट टेलिव्हिजनवरून आंतरराष्ट्रीय न्यूज पाहिली जाते.
इरिट्रिया नागरिक इथोपिया, सूडान आणि युरोपमध्ये राहत असलेल्या प्रवाशांमधून बातम्या, अपडेट्स आणि सुट्टीच्या अनुभवांबद्दल माहिती मिळवतात.
