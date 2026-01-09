'या' देशात चक्क दाढी वाढवली तर भरावा लागायचा टॅक्स; चूक केली तर...

आज स्टाईल, कधीकाळी गुन्हा

आज दाढी ठेवणं फॅशन मानलं जातं; पण कधीकाळी दाढी वाढवण्यासाठी कर भरावा लागत होता, नाहीतर शिक्षा निश्चित होती.

Growing Beard Once a Crime

1698 मधील अजब नियम

रशियात पिटर द ग्रेटच्या काळात, 1698 साली दाढीवर अधिकृतपणे ‘Beard Tax’ लागू करण्यात आला.

Beard Tax

मागासलेपणाचं प्रतीक समजली जायची दाढी

पिटर द ग्रेटला दाढी ही पारंपरिकता आणि मागासलेपणाचं प्रतीक वाटायची; म्हणूनच त्याने हा कठोर नियम आणला.

Symbol of Backwardness in Society

युरोप दौऱ्यानंतर निर्णय

इंग्लंड, नेदरलँड, फ्रान्ससारख्या देशांतील पुरुषांची आधुनिक जीवनशैली पाहून पिटर द ग्रेटने रशियात दाढीवर कर लावला.

Decision After Peter the Great's Europe Tour

दाढीसाठी टोकन बंधनकारक

कर भरल्यानंतर पुरुषांना चांदी किंवा तांब्याचं टोकन दिलं जायचं; हे टोकन नेहमी सोबत ठेवणं आवश्यक होतं.

Token Mandatory for Beard

टोकनवर धक्कादायक वाक्य

या टोकनवर ‘दाढी म्हणजे निरर्थक ओझं आहे’ असं स्पष्टपणे कोरलेलं असायचं.

Shocking Sentence on the Token

कर नाही तर सार्वजनिक अपमान

टोकन नसेल तर पोलिस रस्त्यातच पकडून सार्वजनिकरित्या दाढी काढायचे; जमा झालेला कर विकासकामं आणि सैन्यासाठी वापरला जायचा.

Public Humiliation if by Police

