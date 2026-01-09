'या' देशात चक्क दाढी वाढवली तर भरावा लागायचा टॅक्स; चूक केली तर...

Anushka Tapshalkar
आज दाढी ठेवणं फॅशन मानलं जातं; पण कधीकाळी दाढी वाढवण्यासाठी कर भरावा लागत होता, नाहीतर शिक्षा निश्चित होती.
Growing Beard Once a Crime
sakal
रशियात पिटर द ग्रेटच्या काळात, 1698 साली दाढीवर अधिकृतपणे ‘Beard Tax’ लागू करण्यात आला.
Beard Tax
sakal
पिटर द ग्रेटला दाढी ही पारंपरिकता आणि मागासलेपणाचं प्रतीक वाटायची; म्हणूनच त्याने हा कठोर नियम आणला.
Symbol of Backwardness in Society
sakal
इंग्लंड, नेदरलँड, फ्रान्ससारख्या देशांतील पुरुषांची आधुनिक जीवनशैली पाहून पिटर द ग्रेटने रशियात दाढीवर कर लावला.
Decision After Peter the Great's Europe Tour
sakal
कर भरल्यानंतर पुरुषांना चांदी किंवा तांब्याचं टोकन दिलं जायचं; हे टोकन नेहमी सोबत ठेवणं आवश्यक होतं.
Token Mandatory for Beard
sakal
या टोकनवर ‘दाढी म्हणजे निरर्थक ओझं आहे’ असं स्पष्टपणे कोरलेलं असायचं.
Shocking Sentence on the Token
sakal
टोकन नसेल तर पोलिस रस्त्यातच पकडून सार्वजनिकरित्या दाढी काढायचे; जमा झालेला कर विकासकामं आणि सैन्यासाठी वापरला जायचा.
Public Humiliation if by Police
sakal
Konkan: दापोलीतील 'आंजर्ले' - गर्दीपासून दूर, निसर्गाच्या कुशीतील गाव
Anjarle, Dapoli Tourism
Sakal