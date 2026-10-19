दुधात गाईचं ताजं रक्त मिसळून पितात पुरूष, मिळते खास ताकद

सकाळ डिजिटल टीम
पूर्व आफ्रिकेतील मासाई समाजात पुरुषत्व वाढवण्यासाठी दुधात रक्त मिसळून पिण्याची प्रथा आहे.
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या परंपरेसाठी गाईला मारले जात नाही, तर गळ्याच्या नसांमधून थोडे रक्त काढले जाते.
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गाईच्या मानेवर दोरी बांधून नस फुगवली जाते, मग खास बाणाने टोचा मारतात.
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लिमिटर असलेल्या बाणामुळे नसेला छोटे छिद्र पडून मर्यादित रक्त फक्त बाहेर येते.
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रक्त काढल्यानंतर जखमेवर माती किंवा औषधी पाने लावून रक्तस्राव लगेच थांबवला जातो.
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Esakal
ताज्या रक्ताला दुधात मिसळून जे पेय बनते, त्याला मासाई भाषेत सारे म्हणतात.
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Esakal
वडीलधाऱ्यांच्या मते हे पेय प्रथिने आणि ऊर्जा देते, कठीण परिस्थितीत जगण्यास मदत करते.
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मासाई समाजात हे पेय पिणे केवळ आरोग्य नाही, तर पुरुषत्व आणि सन्मानाशी जोडले जाते.
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