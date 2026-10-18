मांजर आडवी गेल्याने खरंच अशुभ घडतं का?

Shubham Banubakode
रस्त्यातून काळी मांजर आडवी गेली की काही जण थांबतात. पण मांजर दिसल्याने वाईट घडतं, याला कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही.
Does a Cat Crossing Your Path Bring Bad Luck
esakal
पूर्वी लोक रात्री बैलगाडी किंवा घोड्यावरून प्रवास करायचे. अचानक मांजर समोर आल्यास जनावरं घाबरून अपघात होण्याची शक्यता असायची.
Does a Cat Crossing Your Path Bring Bad Luck
esakal
मांजर समोरून गेल्यावर प्रवासी काही वेळ थांबायचे. जनावरं शांत व्हावीत आणि पुढचा प्रवास सुरक्षित व्हावा, हा त्यामागचा व्यावहारिक विचार होता.
Does a Cat Crossing Your Path Bring Bad Luck
esakal
सुरक्षिततेसाठी घेतली जाणारी ही काळजी हळूहळू अंधश्रद्धेत बदलली. पुढे मांजर रस्ता ओलांडणं म्हणजे काहीतरी वाईट घडणार, अशी समजूत रूढ झाली.
Does a Cat Crossing Your Path Bring Bad Luck
esakal
पूर्वी प्लेगसारख्या आजारांची भीती होती. मांजरी उंदरांची शिकार करत असल्याने काही लोक त्यांना आजारांच्या धोक्याशी जोडू लागले होते.
Does a Cat Crossing Your Path Bring Bad Luck
esakal
मांजर दिसल्यानंतर काही वाईट घडलं, तर लोक त्याचा संबंध मांजरीशी जोडतात. मात्र काहीही वाईट न घडल्यास तो अनुभव सहज विसरतात.
Does a Cat Crossing Your Path Bring Bad Luck
esakal
भारतात काही जण काळी मांजर अशुभ मानतात. मात्र जपान, ब्रिटन आणि स्कॉटलंडमधील काही परंपरांमध्ये काळ्या मांजरीला शुभ मानलं जातं.
Does a Cat Crossing Your Path Bring Bad Luck
esakal
काळी मांजर रस्ता ओलांडते, तेव्हा ती फक्त तिच्या मार्गाने जात असते. त्यामुळे घाबरण्याचं कारण नाही; आपल्या कामावर त्याचा परिणाम होत नाही.
Does a Cat Crossing Your Path Bring Bad Luck
esakal
Drinking Alcohol in Winter
esakal