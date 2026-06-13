गाईचे दूध की म्हशीचे दूध शरीरासाठी काय चांगले?

Varsha Balhe
तुमच्या शरीरासाठी नेमकं कोणतं दूध जास्त फायदेशीर आहे? जाणून घ्या सोप्या भाषेत!
Cow Milk Vs Buffalo Milk
esakal
गाईच्या दुधात फॅट कमी असते. त्यामुळे ते लहान मुले, वृद्ध आणि पचनाच्या तक्रारी असणाऱ्यांसाठी चांगले मानले जाते.
Cow Milk Vs Buffalo Milk
esakal
Low-fat असल्यामुळे गाईचे दूध वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मदत करू शकते.
Cow Milk Vs Buffalo Milk
esakal
गाईच्या दुधात कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन D चांगल्या प्रमाणात असते. त्यामुळे हाडे मजबूत राहण्यास मदत होते.
Cow Milk Vs Buffalo Milk
esakal
म्हशीच्या दुधात फॅट आणि प्रोटीन जास्त असते. त्यामुळे शरीराला जास्त ऊर्जा मिळते.
Cow Milk Vs Buffalo Milk
esakal
ज्यांची शारीरिक मेहनत जास्त असते किंवा जे जिम करतात, त्यांच्यासाठी म्हशीचे दूध फायदेशीर ठरू शकते.
Cow Milk Vs Buffalo Milk
esakal
म्हशीच्या दुधातील जास्त प्रोटीन स्नायू आणि हाडांच्या मजबुतीसाठी उपयुक्त मानले जाते.
Cow Milk Vs Buffalo Milk
esakal
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