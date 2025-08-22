किडनीच्या आरोग्यासाठी गाय की म्हशीचे दूध? तज्ञ सांगतात सत्य

Aarti Badade

गायीचे दूध विरुद्ध म्हशीचे दूध – गोंधळ कायम!

गाय आणि म्हैस या दोन्हींच्या दुधाचे फायदे वेगवेगळे आहेत. पण पचन आणि मूत्रपिंडासाठी कोणते दूध योग्य आहे, हा प्रश्न अनेकांना पडतो.

Cow vs Buffalo Milk for kidney health | Sakal

गायीचे दूध हलके आणि सहज पचणारे असते

गायीच्या दुधात चरबी आणि प्रथिने कमी असतात, त्यामुळे ते हलके आणि पचनासाठी सोपे मानले जाते.

आजारपणात गायीचे दूध उत्तम पर्याय ठरते

गॅस, आम्लपित्त किंवा अपचनाची समस्या असणाऱ्यांसाठी गायीचे दूध फायदेशीर ठरते.

गायीच्या दुधातील पोषक घटक महत्त्वाचे असतात

व्हिटॅमिन ए आणि कॅल्शियमने समृद्ध असल्यामुळे ते डोळ्यांसाठी आणि हाडांसाठी उपयुक्त असते.

म्हशीचे दूध जास्त ऊर्जा देणारे असते

म्हशीच्या दुधात प्रथिने आणि चरबी जास्त असतात, त्यामुळे ते घट्ट, क्रिमी आणि उर्जा वाढवणारे असते.

शक्ती आणि स्नायू वाढीसाठी म्हशीचे दूध उपयुक्त

जास्त मेहनत करणारे, व्यायाम करणारे किंवा जिमला जाणारे लोक म्हशीचे दूध प्राधान्याने घेतात.

मूत्रपिंडासाठी गायीचे दूध सुरक्षित मानले जाते

तज्ज्ञांच्या मते, गायीचे दूध हलके असल्यामुळे मूत्रपिंडांवर ताण पडत नाही, तर म्हशीच्या दुधातील जास्त प्रथिने मूत्रपिंडावर भार टाकू शकतात.

तुमच्या गरजेनुसार दूध निवडा

जर हलके आणि पचायला सोपे दूध हवे असेल तर गायीचे दूध घ्या, आणि जर शक्ती व ऊर्जा वाढवायची असेल तर म्हशीचे दूध योग्य ठरते.

