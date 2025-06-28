रोज सकाळी पोट साफ होत नाही? जाणून घ्या 'हे' परिणाम!

Aarti Badade

रोज पोट साफ न झाल्यास काय होतं?

जर तुमचे पोट नियमितपणे साफ होत नसेल, तर बद्धकोष्ठता, मूळव्याध, फिशर आणि आतड्यांसंबंधी समस्या उद्भवू शकतात.

Constipation problem | Sakal

बद्धकोष्ठता (Constipation)

सर्वात सामान्य परिणाम म्हणजे बद्धकोष्ठता. यामध्ये शौचास साफ न होणे, जोर लावावा लागणे आणि कठीण शौच यांचा समावेश होतो. (बीबीसीनुसार)

Constipation problem | Sakal

मूळव्याध (Hemorrhoids) आणि फिशर (Fissures)

बद्धकोष्ठतेमुळे गुदशयाच्या भागातील रक्तवाहिन्या सुजतात आणि मूळव्याध होतो. तसेच, गुदशयाच्या त्वचेला भेगा पडून फिशर होऊ शकतो, ज्यामुळे शौचास वेदना आणि रक्त येते.

Constipation problem | Sakal

आतड्यांमध्ये समस्या

पोट साफ न झाल्यास आतड्यांमध्ये सूज, संसर्ग किंवा इतर गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात.

Constipation problem | Sakal

गॅस आणि अपचन (Gas and Indigestion)

पोट व्यवस्थित साफ न झाल्यामुळे गॅस, पोट फुगणे आणि अपचनाचा त्रास होऊ शकतो.

Constipation problem | Sakal

ऍसिडिटी (Acidity)

बद्धकोष्ठतेमुळे ऍसिडिटी आणि छातीत जळजळ होण्याची शक्यता वाढते.

Constipation problem | Sakal

थकवा आणि अशक्तपणा (Fatigue and Weakness)

पोट साफ न झाल्यास शरीरात विषारी पदार्थ जमा होऊ शकतात, ज्यामुळे थकवा आणि अशक्तपणा जाणवतो.

Constipation problem | Sakal

हृदयविकार आणि आतड्यांचा कर्करोग

काही अभ्यासांनुसार, दीर्घकाळच्या बद्धकोष्ठतेमुळे हृदयविकारांचा आणि आतड्यांच्या कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो.

Constipation problem | Sakal

पोट साफ ठेवण्यासाठी काय करावं?

भरपूर पाणी प्या,फायबरयुक्त आहार घ्या,नियमित व्यायाम करा.,शौचास जाण्याची इच्छा दाबून ठेवू नका,गंभीर असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Constipation problem | Sakal

भाजलेली हळद त्वचेला चमक देण्यासोबतच 'या' 9 आजारांवरही आहे गुणकारी!

Roasted turmeric health benefits | Sakal
येथे क्लिक करा