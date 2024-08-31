गणरायाच्या स्वागतासाठी बनवा घरगुती फुलवाती: साधी आणि सुंदर पद्धत

पुजा बोनकिले

कुंकु मिश्रित दूध

फुलवाती बनवण्यासाठी कुंकु मिश्रित दूध वापरावे.

पांढरी रांगोळी

तसेच पांढऱ्या रांगोळीचा वापर करावा.

कापूस

पूजा साहित्य दुकानात फुलवातीचा कापूस सहज मिळतो.

फुलवाती

कापसाचा छोटा गोळा घेऊन त्याला गोलाकार द्यावा आणि त्याला टोक द्यावे. त्या टोकाला दूध लावावे.

लाल टोकाची फुलवात

नंतर परत कापूस घेऊन टोकाला लावावे. त्याला कुंकु मिश्रित दूध लावावे. लाल टोकाची फुलवात तयार आहे.

तूप

फुलवात भिजवण्यासाठी वनस्पती तूप गरम करून त्यात तयार फुलवाती भिजवाव्या.

गरम तूप

तुप चांगले गरम करावे. यामुळे फुलवाती अनेक दिवस चांगल्या राहतात.

हवाबंद डब्यात ठेवावे

फुलवाती सुकल्या की हवाबंद डब्यात भरून ठेवावे. अनेक दिवस चांगले राहतात.

