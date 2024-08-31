गणरायाच्या स्वागतासाठी बनवा घरगुती फुलवाती: साधी आणि सुंदर पद्धत

पुजा बोनकिले
फुलवाती बनवण्यासाठी कुंकु मिश्रित दूध वापरावे.
तसेच पांढऱ्या रांगोळीचा वापर करावा.
पूजा साहित्य दुकानात फुलवातीचा कापूस सहज मिळतो.
कापसाचा छोटा गोळा घेऊन त्याला गोलाकार द्यावा आणि त्याला टोक द्यावे. त्या टोकाला दूध लावावे.
नंतर परत कापूस घेऊन टोकाला लावावे. त्याला कुंकु मिश्रित दूध लावावे. लाल टोकाची फुलवात तयार आहे.
फुलवात भिजवण्यासाठी वनस्पती तूप गरम करून त्यात तयार फुलवाती भिजवाव्या.
तुप चांगले गरम करावे. यामुळे फुलवाती अनेक दिवस चांगल्या राहतात.
फुलवाती सुकल्या की हवाबंद डब्यात भरून ठेवावे. अनेक दिवस चांगले राहतात.