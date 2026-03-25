शरीराला थंड ठेवण्यासाठी ‘कोकोनट लस्सी’ ठरेल परफेक्ट ड्रिंक!

Aarti Badade

उन्हाळा आणि थंडावा

उन्हाळा सुरू होताच शरीराला आतून थंड ठेवण्यासाठी आपण अनेक पेये पितो, पण 'कोकोनट लस्सी'ची चव आणि थंडावा काही वेगळाच आहे.

चविष्ट आणि आरोग्यदायी

नेहमीची दही लस्सी तर तुम्ही प्यायली असेलच, पण नारळाच्या दूधापासून बनलेली ही लस्सी चवीला मलईदार आणि आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.

ताजेतवाने पेय

नारळाचे तुकडे आणि दही यांचे मिश्रण या पेयाला एक नैसर्गिक गोडवा आणि ताजेपणा देते, ज्यामुळे तुम्हाला दिवसभर फ्रेश वाटते.

आवश्यक साहित्य

३०० ग्रॅम दही, १ कप दूध, १/३ कप ताजे नारळ, २ चमचे फ्रेश क्रीम, साखर, काळी मिरी पावडर, चिमूटभर मीठ आणि बर्फाचे तुकडे.

चवीसाठी खास घटक

लस्सीची चव वाढवण्यासाठी त्यात अर्धा चमचा बुकनु पावडर आणि किसलेले ओले खोबरे वापरा, ज्यामुळे लस्सीला हॉटेलसारखी चव येईल.

मिश्रण तयार करा

एका मिक्सरच्या भांड्यात दही, दूध, साखर, फ्रेश क्रीम आणि ताजे नारळाचे तुकडे एकत्र करून घ्या.

मसाल्यांची जोड

त्यात चिमूटभर काळी मिरी पावडर, बुकनु पावडर आणि चवीनुसार थोडे मीठ घालून सर्व घटक एक मिनिट चांगले फिरवून घ्या.

सर्व्ह करण्याची पद्धत

तयार लस्सी एका छान ग्लासमध्ये किंवा नारळाच्या शहाळ्यात काढून घ्या. वरून थोडे चिरलेले खोबरे आणि बर्फाचे तुकडे टाका.

थंडगार कोकोनट लस्सी तयार!

झटपट तयार होणारी ही कोकोनट लस्सी पाहुण्यांसाठी किंवा स्वतःसाठी उन्हाळ्यातील एक उत्तम 'रिफ्रेशिंग' ड्रिंक आहे.

