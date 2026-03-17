उन्हाळा स्पेशल! 10 मिनिटांत तयार करा गारेगार मटका कुल्फी!

Aarti Badade

उन्हाळ्याची खास मेजवानी

उन्हाळ्याच्या सुट्टीत बाहेरची कुल्फी खाण्यापेक्षा घरच्या घरी मलाईदार आणि चविष्ट मटका कुल्फी बनवणे आता अतिशय सोपे आहे.

आवश्यक साहित्य

या रेसिपीसाठी तुम्हाला दूध, साखर, काजू, बदाम, पिस्ता, वेलची पूड आणि फॉईल पेपर इतकेच साहित्य लागेल.

दूध आटवून घ्या

सर्वप्रथम एका पातेल्यात दूध घेऊन ते मंद आचेवर उकळा; दूध निम्म होईपर्यंत आटवून घेणे गरजेचे आहे.

ड्रायफ्रूट्सची पूड

मिक्सरच्या भांड्यात काजू, बदाम आणि पिस्ता घेऊन त्यांची छान पूड तयार करा आणि ही पूड आटवलेल्या दुधात वेलची पूडसह मिसळा.

कॅरेमल साखरेची जादू

एका पॅनमध्ये साखर गरम करून ती सतत ढवळा; साखर विरघळून तिचा घट्ट कॅरेमल रंग आला की ते मिश्रण दुधात ओता.

मिश्रणाला दाटपणा द्या

कॅरेमल घातल्यानंतर दूध आणखी ५ मिनिटे उकळा, ज्यामुळे मिश्रणाला एक छान गडद रंग आणि घट्टपणा (Texture) येईल.

मडक्यात करा सेट

हे मिश्रण लहान मातीच्या मडक्यात (किंवा भांड्यात) ओता, वरून फॉईल पेपर लावा आणि रात्रभर फ्रिजरमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवा.

तयार आहे अस्सल मटका कुल्फी!

सकाळी तुमची थंडगार, मलाईदार मटका कुल्फी तयार असेल! घरच्या घरी बनवलेल्या या कुल्फीची चव विकतच्या कुल्फीपेक्षाही भारी लागेल.

