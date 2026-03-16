तोंडाला सुटेल पाणी! उन्हाळ्यासाठी खास बनवा आंबट-गोड 'कैरीची कोशिंबीर'

Aarti Badade

जेवणाची चव वाढवणारी कोशिंबीर

साध्या वरण-भाताची किंवा भाकरीची चव द्विगुणित करण्यासाठी कच्च्या कैरीची ही चटपटीत कोशिंबीर एक उत्तम पर्याय आहे.

लागणारे साहित्य नोट करा

कच्ची कैरी, कांदा, टोमॅटो, लसूण, कोथिंबीर, साखर, लाल तिखट, हळद, हिंग, गरम मसाला आणि फोडणीसाठी तेल व मोहरी.

कैरीची पूर्वतयारी

कैरी थोडा वेळ पाण्यात भिजत ठेवा, तिची साल काढा आणि बारीक तुकडे करा. कांदा, टोमॅटो व कोथिंबीरही बारीक चिरून घ्या.

मिठाचा वापर आणि मऊपणा

बारीक चिरलेल्या कैरीला चवीनुसार मीठ लावून थोडा वेळ बाजूला ठेवा; यामुळे कैरीला पाणी सुटून ती छान मऊ होते.

भाज्या आणि मसाल्यांचे मिश्रण

आता मऊ झालेल्या कैरीमध्ये चिरलेला कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, हळद, लाल तिखट आणि गरम मसाला घालून सर्व व्यवस्थित मिक्स करा.

लसणाची खमंग फोडणी

फोडणीच्या पात्रात तेल गरम करून त्यात मोहरी, हिंग आणि भरपूर ठेचलेला लसूण घालून तो लालसर होईपर्यंत खमंग परतून घ्या.

कोशिंबिरीला द्या अंतिम टच

तयार झालेली गरम फोडणी कैरीच्या मिश्रणावर ओता आणि चमच्याने चांगले एकजीव करा. यात थोडी साखर घातल्याने चव अधिक खुलते.

गरमागरम भाकरीसोबत करा सर्व्ह

तयार आहे तुमची आंबट-गोड कच्च्या कैरीची कोशिंबीर! ही कोशिंबीर फ्रिजमध्ये न ठेवता ताजी खाल्ल्यास अधिक चविष्ट लागते.

